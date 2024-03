Publicado por Dani Tejedor Verificado por Creado: Actualizado:

El Mollerussa consiguió volver a ganar tras cinco partidos consecutivos sin hacerlo, y lo logró además, contra un rival de la zona alta como el Prat (1-0), ante un público entregado a la causa que pudo celebrar un triunfo vital para mantener al equipo fuera de la zona de descenso, que marca su próximo rival, la Rapitenca, con dos puntos menos. El triunfo llegó gracias a un gol transformado desde los once metros por Jofre Graells, en un penalti provocado por él mismo con un gran movimiento dentro del área.

El conjunto de Jordi Cortés tuvo claro cómo cortocircuitar el juego combinativo que propuso el Prat y en la primera parte las mejores oportunidades fueron para los leridanos. La primera la tuvo Nil Sauret, después de una dejada de Sidibé en una recuperación en campo contrario. Ya en los últimos instantes antes del descanso, el Mollerussa dispuso de dos ocasiones clarísimas. En la primera, el portero Pablo desbarató el mano a mano con Bernat, tras un pase de Graells. El disparo lo envió a córner el portero y en ese mismo servicio de esquina, ya en el añadido, Pedrós obligó a Pablo a detener el balón en la línea de gol, salvando así el primer tanto local en la última jugada del primer tiempo.En la segunda mitad, el Prat salió más dominador tras realizar dos sustituciones en el descanso y tuvo varias aproximaciones al área, hasta que llegó la jugada del partido. Jofre Graells controló un balón en el área cerca de la línea de fondo en el perfil derecho del ataque blanquiazul. Le presionaban dos jugadores y se inventó una cola de vaca para pasarle el balón entre las piernas a Coro, que en su reacción le trabó y cometió penalti.El propio Graells se encargó de lanzarlo y definió con la sangre fría característica de los nueves, cruzado a su lado izquierdo y cerca de la madera, para anotar el que sería el 1-0 definivo.Desde el gol, el Prat adelantó líneas y la banda derecha fue un puñal con las internadas de Isaac, aunque el Mollerussa defendió bien el área evitando la mayoría de los remates visitantes. Tan solo se vivieron dos sustos para el conjunto de Cortés, uno en una falta de Sauret a escasos centímetros de la línea del área, que sembró la duda en la abarrotada grada del Municipal, porque todo el munco dudó sobre si el colegiado señalaría otro penalti en el área contraria o una falta, como finalmente hizo. El otro fue ya en el añadido, en un córner que obligó a Buetas a estirarse felinamente ante un remate a bocajarro de un defensa del Prat cuando ya estaba volcado en ataque.El Mollerussa también pudo sentenciar en el minuto 88, cuando Lamin, en un mano a mano con Pablo y llegando muy forzado, se hizo un autopase que dio tiempo a Valentín a recuperar su posición y, por consiguiente, el balón. Tras cinco minutos de añadido, se acabó el partido y estalló el júbilo en las gradas, ya que los rivales directos del Mollerussa ganaron y el conjunto del Pla d’Urgell sumó tres puntos vitales para seguir fuera del descenso.

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, afirmó que se vivió “el tipo de partido que queríamos”. “Ellos a veces pecan de una posesión estéril, queríamos que no nos atrajeran, y ha sido lo que se ha visto”, declaró el técnico, que reconoció que “nos van bien los partidos en los que no tenemos que ser protagonistas con balón”. Para Cortés, la victoria sirvió para “recoger los frutos de los otros buenos partidos que veníamos haciendo. Esos días no sacamos premio, pero hoy han salido las cosas, porque de principio a fin no hemos cometido errores”. Sobre la acción del penalti a Graells, resumió que “ha sido una acción individual de máximo talento, solo pedía que no saliera del área, no solo no ha salido sino que ha tirado un túnel y ha sacado el penalti. Además la convicción de coger el balón y marcarlo me ha gustado mucho”. También celebró que “había mucha gente y estamos satisfechos, todo son valoraciones positivas, la portería a cero y que nadie recibiera la quinta amarilla, además de ganar, que nos hace muy felices”.

El entrenador local añadió que “no encajar ningún gol y sumar cuatro puntos ante el Prat (tras el 0-0 en la primera vuelta) es muy buen balance”, y añadió que “será una semana corta”, antes de visitar el viernes a la Rapitenca, pero “intentaremos llegar bien”, concluyó.

El Atlètic Lleida se mantiene en play off

El Atlètic Lleida mantiene su margen de tres puntos dentro de los puestos de play off, después de que el Horta empatara ayer ante el Sabadell B (0-0) e iguala a 30 puntos con el Can Vidalet. Ambos son los primeros equipos fuera de la promoción, que marca el Valls en sexta plaza con 31 puntos, con el equipo leridano quinto, con 33. El ascenso directo lo marca el Sabadell B con 39.