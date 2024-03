Alves sale de la prisión

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Dani Alves salió de la cárcel de Brians 2, en Sant Esteve Sesrovires, ayer a las 16.25 después de 14 meses encarcelado y tras pagar una fianza de un millón de euros para esperar en libertad a que se resuelvan los recursos a su condena de cuatro años y medio por violación. Alves salió de la prisión acompañado de su abogada, Inés Guardiola, que caminó con él hasta un coche donde lo esperaban su amigo Bruno y su también abogada Miraida Puente.

La Audiencia de Barcelona aceptó la semana pasada dejar al futbolista en libertad bajo fianza y retirándole sus dos pasaportes mientras se resuelven los recursos, que han presentado tanto la defensa para anular la condena como las acusaciones con intención de que se le aplique una pena más alta.El viernes la Fiscalía presentó otro recurso contra la decisión de dejarlo en libertad bajo fianza, un recurso que no paraliza la salida de prisión ya acordada, y el tribunal deberá responder a este recurso en los próximos días.Además de depositar la fianza de un millón de euros para salir de prisión, Alves tiene prohibido salir de España, tiene una orden de alejamiento de la víctima y la libertad bajo fianza que estrenó ayer incluye como condición que comparezca cada viernes en la Audiencia de Barcelona para certificar que no se ha fugado: esta semana, al ser festivo por viernes santo, deberá hacerlo el jueves. El auto de libertad provisional también ordena comunicar la decisión al Consulado de Brasil en Barcelona por si Alves pide un pasaporte nuevo. También se ha avisado a todos los cuerpos policiales “para que garanticen que no sale de territorio español”.Alves ha estado en prisión durante 14 meses, tras ser detenido por la violación de una mujer en la discoteca Sutton de Barcelona en diciembre de 2022. El pasado miércoles 20 la Audiencia de Barcelona estimó el recurso presentado por la defensa del futbolista, autorizando su libertad provisional previo depósito de un millón, lo que finalmente hizo ayer.