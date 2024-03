Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

Leo Messi ha reconocido que fue un trauma dejar el Barça. “Ir al PSG fue muy difícil, porque estaba muy bien en Barcelona y pensaba continuar, no me quería ir. No estaba preparado para marcharme. Fue todo muy rápido, tuve que rehacer mi vida de un día para el otro. Fue un cambio que no buscábamos y por eso costó”, dijo.