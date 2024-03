“No me he ido, me han echado”

El exdirector general del Lleida Esportiu Vicente Javaloyes dijo ayer que estaba dolido por cómo se había producido su salida porque había sido un despido que no comprende y dijo que luchará por recuperar los aproximadamente 150.000 euros que le debe el club tras haber recuperado 34.000 de los que puso de su bolsillo. “Tenemos intención con mis abogados de interponer una demanda en torno a este despido. Siempre, dentro de mis posibilidades, protegiendo al club, pero esto no lo he empezado yo”, advirtió.

Javaloyes indicó que el 26 de febrero el presidente Luis Pereira le citó por un hecho que se había producido 5 días antes, al haber puesto a disposición del club una pasarela de pago para atender la situación económica grave de un jugador. “Es la primera vez que Luis me dice que hay una pérdida de confianza y le digo que he hecho mi función, que es la gestión económica. Es más, le doy toda mi información contable y le digo que me pague lo que me adeuda. Me dice que de acuerdo y le comunico que como hay pérdida de confianza me iré al final de temporada porque es lo mejor para el club, pero el 19 de marzo, Marc Torres me envió un Whatsapp y un mail donde se me adjuntaba una carta”. En ella se leía que “la decisión ha sido tomada como consecuencia a la pérdida de la confianza hacia su actuación durante los últimos meses, así como también debido a la falta de justificación en torno a alguna de sus actuaciones, especialmente en el ámbito económico”.Javaloyes subrayó que “no he percibido ni un solo euro del club” y que en el momento de la entrada de Luis Pereira al Lleida, para hacer frente a los primeros pagos, él mismo puso de su bolsillo unos 80.000 euros y Pereira, 20.000. Eso no quita, dijo, que Pereira haya puesto “mucho dinero”. Detalló que se le deben unos 150.000 € tras haber recuperado unos 34.000. “No soy rico y esto me ha causado problemas personales porque era el dinero para el futuro de mi hijo”, añadió emocionado. Además, recalcó que gracias a su labor el club ingresó 200.000 € por el fichaje de Febas por el Levante. Además, afirmó que dejó un trabajo para ayudar a Pereira a entrar en el Lleida. Javaloyes admitió que tenía discrepancias desde hace tiempo con él porque, dijo, “no soy un jornalero del elogio, soy una persona que tiene criterio propio y ya le comenté en su momento que alguien le estaba enturbiando”. Aseguró que Pereira es su amigo, al que conoce desde 2001 y su relación empresarial data desde 2003 cuando el empresario intentó hacerse con la gestión del Sporting o el Elche. “Pero siempre puse el foco en el Lleida porque es una marca potente y vivo aquí. Yo soy del Lleida Esportiu. En el club he hecho de todo: barrer, contratar publicidad, poner lavadoras, vender carnets, todo. En enero, Luis echó al encargado de publicidad y en dos meses he traído 35.000 euros al club”. Dijo haberse sentido “humillado” al encontrarse en su despacho personas que había citado Pereira para contratarlas sin tener él conocimiento de ello o que alguien fuera diciendo por la calle que sería el que ocuparía su cargo. “A lo mejor esta comparecencia tiene consecuencias. Yo tengo cartas guardadas. El futuro del Lleida depende de la salud de Luis y del dinero que ponga. He perdido un amigo porque no está adecuadamente asesorado por otras personas. Visca el Lleida”, concluyó.

‘Un mediador profesional debería hablar con el Lleida y el Futur’

En el turno de preguntas, a Vicente Javaloyes se le inquirió acerca de lo que piensa del hecho de que el Lleida Esportiu y el Badalona Futur puedan coincidir en la ciudad la próxima temporada. “Quizás sea el momento en Lleida de mediar, de buscar un foco común porque el Lleida Esportiu tiene un valor y un recorrido y es difícil negociar desde las emociones. ¿Si debería mediar la Paeria? creo que no. Debería ser una persona objetiva, un profesional de la mediación”, afirmó.Desveló que “nos sentamos a hablar con el Atlètic Lleida la primera vez y dijeron que no. Luego cuando salió lo del Badalona, me lo filtran y volvieron a sentarse con nosotros. Había una propuesta que puede ser coherente, pero a partir de esa reunión yo ya no estuve presente en más reuniones”, concluyó Javaloyes.

Cuatro actas de los Mossos por alcohol en el Lleida

Los Mossos levantaron 4 actas administrativas en el Camp d’Esports el 25 de febrero durante el partido Lleida-Badalona Futur por la venta y consumo de alcohol, lo cual está prohibido por la ley del Deporte en los recintos deportivos. Tres de las actas, según pudo confirmar este diario, corresponden a particulares por consumo de alcohol y una cuarta se levantó al club por la venta. Por otra parte, el técnico del Badalona Futur Ferran Costa está a un paso de fichar por el Andorra, previo pago de su cláusula de 45.000 €.