“Es un reto exigente acabar primeros”

El entrenador del Lleida Esportiu, Àngel Viadero, confía en mantener la buena trayectoria del equipo en el Camp d’Esports para sumar la victoria, mañana ante el Sant Andreu (19.00). “Cuando pierdes te quedas fastidiado, como en todas las derrotas. Es normal. Lo que toca es continuar, tanto en la vida como en el fútbol. Nos hemos centrado en el Sant Andreu y dejar atrás ya la derrota en Torrent”, dijo en su comparecencia del jueves. “El vestuario es muy maduro. Somos conscientes de lo que nos estamos jugando. Es el tramo final y hay que centrarse. El equipo llega bien, peleamos todos los partidos y estamos preparados. Es un reto exigente alcanzar el primer puesto pero somos ambiciosos”, añadió.

“En casa jugamos francamente bien, el equipo se encuentra cómodo en casa. Fuera nos ha costado más, pero les pasa a los mejores equipos. Es evidente que en casa estamos mejor”, valoró.Sobre la marcha de Vicente Javaloyes, quien dijo el miércoles que no dimitió y que lo habían despedido, comentó que “estamos centrados en la parte que depende de nosotros. Esto son cosas que no controlamos. Debemos abstraernos y centrarnos en lo deportivo. Otra cosa nos haría perder el tiempo”. Fuentes del club, por su parte, afirmaron a SEGRE que responderán a Javaloyes en una rueda de prensa esta próxima semana.Viadero añadió que “el equipo está bien, sinceramente. El año pasado estábamos peleando por salvar la categoría, que se puso muy cara. Hay mucha igualdad en el tramo final porque todos nos jugamos muchísimo. Deportivamente vamos segundos, el primer puesto es difícil pero no es imposible” y elogió el apoyo de la afición: “No le podemos pedir más, es muy fiel y nos ayuda mucho”.Por otra parte, los anteriores gestores del club, los hermanos Esteve, han presentado un recurso de casación al Tribunal Supremo contra la resolución del pleno que canceló el convenio de uso del estadio.