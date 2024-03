Suspendido por insultos

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El partido que disputaba ayer el Mollerussa en el campo de la Rapitenca fue suspendido por el colegiado en el minuto 74, con 0-0 en el marcador, a causa de los reiterados insultos que recibía la tripleta arbitral de algunos aficionados locales, por lo que aplicó el protocolo de “cero insultos desde la grada”, además de recibir amenazas. El árbitro, que requirió la presencia de mossos y policía local, escribió en el acta que “el ambiente del partido fue hostil durante la totalidad del encuentro, incluso antes de que éste diera comienzo” y añade que “desde el calentamiento hemos recibido insultos” y que al comenzar el mismo “una gran cantidad de espectadores nos vuelve a insultar”.

Incide en el acta que los insultos continuaron durante la primera midad “siempre llevados a cabo por las personas que apoyan al club local” y que al final de esta primera parte “varios hombres” increparon al asistente número 1 “llegando a meterse en el terreno de juego” y que al entrar en los vestuarios siguieron los insultos.En el minuto 29 de la segunda parte (74’), dado que los insultos no cesan, “decido aplicar el protocolo de prou insults a la grada. Por parte del club local intentan poner fin a la actitud de la grada (que viene de todas las partes del público, no de un único grupo)” pero añade que “el efecto de la megafonía es el contrario” y “se añaden aún más personas del público al linchamiento y se intensifican los insultos” junto a amenazas como “de aquí no salís vivos” o “os vamos adejar sin piernas”.Relata que al entrar en el túnel de vestuarios “varios espectadores saltan la valla y entran en el terreno de juego para continuar los insultos y amenazas”. Los árbitros no salieron de la instalación hasta dos horas después de la suspensión, abandonando el recinto en el interior de vehículos de los Mossos d’Escuadra, que escoltaban el perímetro de la instalación.

Por otra parte, el Mollerussa anunció ayer que, en fecha que ya comunicará, organizará un partido contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), con la presencia de Juan Carlos Unzué, en un evento con influencers, famosos y gente del fútbol.