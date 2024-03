Duelo vital para atar el play off

El AEM tiene hoy (12.00/Lleida En Joc) la oportunidad de dar un paso de gigante para asegurarse su presencia en el play off, ya que visita el Recasens el Alba Fundación, el equipo que arrancaba la jornada como su primer perseguidor, a seis puntos de la última plaza de la promoción que ocupan las leridanas y como uno de los únicos equipos con opciones reales de apearles del play off.

De ganar su partido, el AEM dejaría a nueve puntos al equipo manchego y se aseguraría acabar la Liga por delante suyo, así como del Alavés y el Cacereño, que ayer empataron y casi se despidieron de la promoción. El único perseguidor que cumplió fue el Logroño, que ganó al Madrid CFF B (0-2), por lo que queda ahora a cuatro puntos del AEM, supera al Albacete en la tabla y evita que las leridanas puedan sellar matemáticamente el play off hoy.Consciente de la importancia del duelo, el técnico de las leridanas, Rubén López, destacó que “afrontamos el partido como uno más, porque es verdad que hay un margen que puede ser decisivo y las jugadoras lo saben. Pero esto no nos puede derivar en ansiedad, por lo que le hemos dado la máxima normalidad a la semana”.El técnico, que deberá hacer tres descartes porque tiene a las 21 jugadoras disponibles, añadió que “estamos entrenando bien, como siempre, aunque nos ayuda llevar un par de semanas con buena dinámica y haber hecho uno de nuestros mejores partidos ante el Espanyol”. Sobre el rival, destacó que “es un equipo con jugadoras muy desequilibrantes arriba y que me parece muy completo” y calificó como “una anécdota” que aún no haya ganado como visitante en lo que va de Liga, ya que “ha hecho grandes partidos de visitante”, señaló. No obstante, sí que apuntó que “para ellas es un partido casi definitivo y necesitan ganar, porque el empate se les queda corto. Por eso tenemos que salir fuertes y saber jugar con su ansiedad, porque si el partido no les va como necesitan, les pesará”.