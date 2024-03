Prohibido fallar ante el colista

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida tiene esta tarde (18.00) en la pista del colista de la LEB Oro, un Clavijo prácticamente descendido, un partido de los que, sobre el papel, debería salir victorioso, pero que a su vez lo convierten en una trampa por la posible relajación que pueda tener el equipo viendo la distancia tan abismal que hay en la clasificación entre ambos equipos (los leridanos acumulan 18 victorias por solo 4 de los riojanos).

“Es un partido que puedes pensar que es fácil, pero en esta Liga de fácil no hay nada”, avisó el técnico en la previa, recordando los últimos precedentes del Clavijo, sobre todo en su pista. “El Coruña solo ganó de seis puntos y sufriendo mucho hasta el final, en el último se impuso al Cáceres y en el anterior el Oviedo se llevó la victoria con una canasta en el último segundo. Es un equipo que se ha reforzado mucho y está compitiendo bien en los últimos partidos en casa”, reconoció.El Força Lleida recuperó la sonrisa que había perdido con el golpe sufrido en Gipuzkoa gracias a su victoria clara y convincente ante el Fuenlabrada, que le mantiene de lleno en la lucha por todos los objetivos, incluidos el ascenso directo, del que por ahora Encuentra no quiere oír hablar. “Matemáticamente está al alcance, pero no quiero pensar en el ascenso directo, que no se decidirá hasta las últimas jornadas. Si estamos en la lucha, hablaremos de ello, pero ahora mismo lo único que me preocupa es intentar ganar en Logroño, que si queremos estar ahí tenemos que lograrlo”, señaló.En este sentido, puntualizó que no mira más allá del próximo encuentro. “Siempre miramos de ir partido a partido, casi te diría de entrenamiento a entrenamiento, y ahora solo pensamos en el Clavijo, no miramos, sinceramente, más allá. Lo único que intentaremos es hacer un buen partido en Logroño e intentar llevarnos la victoria. Estoy convencido de que si les preguntáis a los jugadores contra quien jugamos después de Clavijo, la mitad no lo saben. Estamos centrados solo en el partido del domingo y enfocados en mejorar cosas que aún podemos mejorar”, apuntó.En caso de ganar daría un paso más hacia sus objetivos, entre ellos asegurar el factor pista a favor en el play off, así como seguir optando al ascenso directo. Además, la victoria le permitiría dejar un poco más atrás a uno de los rivales directos, el Alicante, que el viernes perdió en casa ante el Betis, y daría alcance al San Pablo Burgos, que ayer perdió en Valladolid.