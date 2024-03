Travé ya tiene billete asegurado para París

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El leridano Miquel Travé se aseguró la clasificación para disputar los Juegos Olímpicos de París en la modalidad de canoa, después de ganar ayer el selectivo que era puntuable para las semifinales de la Copa de España que se está celebrando en el Parc Olímpic del Segre. El palista de La Seu, que acumulaba ya cuatro ‘ceros’, dos de los resultados del año pasado y otros dos por ganar las dos mangas del viernes del selectivo, repitió ayer victoria y ya ningún rival puede darle alcance. Ahora solo falta que la Federación Española lo haga oficial después del segundo selectivo que se celebrará en Pau la semana que viene.

Travé, vigente campeón de Europa de la especialidad, no disputó la final de la Copa de C1 porque, al no puntuar para el selectivo, se reservó para la prueba de kayac, donde también opta a estar en los Juegos. No obstante, los resultados no le fueron del todo propicios, ya que fue tercero en semifinales y quinto en la final.También dio un paso importante Núria Vilarrubla para estar en los Juegos, ya que sumó su tercero ‘cero’ en la carrera olímpica, además de colgarse la plata en la Copa. En hombres ganó el urgelense Marc Vicente, mientras que la pontsicana Laia Sorribes fue bronce en K1 después de una semifinal polémica, en la que el juez le quitó una penalización a Maialen Chourraut que le hubiera otorgado un ‘cero’ a la palista de Ponts. En júniors, Anna Simona (Cadí) ganó en C1 y K1, Faust Clotet (AE Pallaars) en K1 y Jana Planes (Cadí), plata en kayac.