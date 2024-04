El club y los resultados presionan a Xavi a continuar

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Los buenos resultados del Barcelona desde que Xavi anunció que se iría a final de temporada, están ejerciendo una presión hacia el técnico para que cambie de opinión y continúe al frente del equipo el próximo curso. Si hace unos días fue el presidente Joan Laporta quien se manifestó públicamente en este sentido, el viernes fue el director deportivo del club, Rafa Yuste, quien se pronunció en el mismo sentido. “Espero y deseo que continúe”, dijo Yuste. “Lo que voy a hacer en la medida de mis posibilidades es intentar convencerlo de que siga”, añadió.

Los resultados avalan a Xavi. Después de que tras la derrota por 3-5 ante el Villarreal, el 27 de enero pasado, el técnico hiciera pública su decisión de dejar el banquillo azulgrana el 30 de junio, el Barça ha encadenado, en las diferentes competiciones, ocho victorias y tres empates, sin ninguna derrota y se ha consolidado en el segundo puesto en la Liga, logrando el pase a cuartos de final de la Champions, lo que no lograba desde hacía cuatro temporadas.Xavi, por su parte, preguntado al respecto en cada una de sus comparerencias públicas, ha sostenido siempre que no ha cambiado de opinión. Tras el triunfo del sábado ya no fue tan contundente: “Ahora a descansar unos días y pensar en el PSG, nada más. Paso a paso. No cambia absolutamente nada. Rafa es un amigo”, añadiendo que “mejor este escenario que el de querer echar al entrenador”.Sobre Xavi se mantendría esta presión solo en el caso de que prolongue lo máximo posible sus opciones de seguir luchando por la Liga y si el equipo llega como mínimo a las semifinales de la Champions, para lo que deberá eliminar al PSG.En cuanto a la plantilla, ayer hizo trabajo de recuperación en el inicio de una semana sin competiciones, ya que el fin de semana no hay Liga.

Raphinha, 6 goles y 10 asistencias

Con el gol que marcó el sábado ante Las Palmas y que dio tres valiosísmos puntos al Barcelona (1-0), el delantero brasileño Raphinha se ha convertido en uno de los jugadores que más tantos aporta al equipo de Xavi. Con este gol, suma ya 6 esta temporada en la Liga, a los que añade diez asistencias. En la pasada temporada firmó 10 goles y 12 asistencias. El máximo goleador azulgrana en La Liga es Lewandowski, con 13, seguido de Ferran Torres, que reapareció el sábado después de dos meses lesionado, y que ha marcado 7 goles.

La Real gana en Vitoria y entra en zona europea

Jon Pacheco, con un cabezazo por bajo a saque de esquina, dio la victoria a la Real Sociedad por 0-1 ante el Deportivo Alavés en el derbi vasco disputado en Mendizorrotza e instaló al conjunto guipuzcoano en puestos europeos al aprovechar la derrota del Betis. Celta y Rayo empataron 0-0 y en Segunda división, el Zaragoza de Víctor Fernández logró la victoria al imponerse por 3-1 al Tenerife.