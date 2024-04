Publicado por A. V. F. Verificado por Creado: Actualizado:

“Hoy el fútbol ha sido injusto con nosotros”. Con esta frase resumió el técnico del Lleida Esportiu, Ángel Viadero, su frustración tras caer ante el Sant Andreu. “Perder así es doloroso y a veces cuesta de explicar”, añadió el cántabro, que quiso destacar que “hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y el partido que hemos hecho es para sentirte orgulloso como entrenador”.

“Es difícil ser tan dominador, en ataque, porque hemos generado ocasiones de todas las maneras, y en defensa, porque ellos han tenido solo la acción del gol, pero nos ha faltado lo más importante, que es el gol. Me da la sensación de que en los tres partidos que hemos perdido en casa, siempre hicimos méritos para conseguir mejores resultados”, explicó un Viadero resignado por los números ante los rivales directos: “Creo que hemos demostrado que estamos capacitados para competir contra los rivales directos, pero es verdad que no hemos conseguido los resultados que queríamos, porque los datos son inapelables”.Viadero apeló a “mantener la calma más que nunca, porque el equipo ha demostrado que hace cosas buenísimas, difíciles de ver en la categoría, pero hoy no han entrado las ocasiones”.De hecho, el técnico visitante, Xavier Molist, reconoció que “hoy nos ha tocado la lotería. No hemos hecho nada en ataque y hemos tenido la paciencia para saber sufrir y aprovechar la que tuvimos para ganar”.Por su parte, Neyder Lozano reconoció que “cuando haces tantas cosas bien y pierdes te vas jodido, pero ellos metieron un gol y en esto consiste este deporte”. “No tenemos la suerte para concretar las ocasiones y nos vamos jodidos”, añadió. Juan Cruz Agüero también opinó en la misma línea y dijo que “da rabia irse así después de hacer un partidazo, pero prefiero perder así, con este grupo, que ganar de otra forma”.