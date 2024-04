Otro tropiezo del Lleida en un duelo directo

Publicado por ARNAU VILÀ FONT Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida volvió a dejar escapar la oportunidad de dar un golpe sobre la mesa en la clasificiación y a la vez, lograr la primera victoria del curso ante un rival de la zona de play off, al perder en casa por 0-1 ante el Sant Andreu. El equipo barcelonés se llevó los tres puntos del Camp d’Esports y también la segunda posición que ostentaban los de Viadero, que dominaron el partido, tuvieron muchísimas más ocasiones que el rival, pero en una jugada aislada perdieron la oportunidad de acercarse a dos puntos del líder, el Badalona Futur, que perdió el sábado por 0-1 ante el Andratx. Empezó bien el Lleida, que salió a buscar la portería rival desde el minuto uno, instaurándose con facilidad en la frontal del área rival. Su primera ocasión buena llegó por parte de Chuli, cuando en el minuto 10 recibió el balón solo en la frontal y, al cruzarlo raso vio como el meta Nil le sacaba una mano abajo providencial. Esta no fue ni mucho menos la ocasión más clara de los leridanos, ya que en el ecuador del primer tiempo, robaron el balón dentro del área, entre Chuli y Agüero salvaron la salida del meta con una pared, pero el andaluz no logró marcar porque Pelegrín le sacó el balón hasta dos veces de la misma línea, con una jugada defensiva estelar que desesperó a todo el Camp d’Esports.

La otra jugada que podría haber desequilibrado la balanza llegó en el minuto 39, con una falta en la frontal del área, que Mateo chutó suavemente para evitar la barrera y que acabó estrellándose en el larguero. En la segunda parte, el Lleida monopolizaba el juego en ataque aunque sin tener ocasiones claras. Por su parte, la resistencia defensiva del Sant Andreu, que solo buscaba generar peligro con contragolpes, consiguió que en las gradas aflorara ese runrún fruto de las pasadas experiencias con Hércules y Badalona Futur. Lo cierto es que los malos presagios se hicieron realidad en el 66, sentenciando a un Lleida que había completado una muy buena hora de partido. Josu recubió en el círculo central y sin pensarlo, disparó al ver a Iñaki adelantado. El arquero local se vio obligado a hacer una meritoria intervención y mandar el balón a córner. Pero fue aún peor, porque en ese saque de esquina Paredes definió de cabeza solo en el primer palo para anotar el 0-1.El gol sentó peor que un jarro de agua fría, y el dominio del equipo en campo contrario se intensificó, con más corazón que cabeza, con ataques capitaneados por Vigário, que pasó al medio con la entrada de Cortijo. Justamente pocos instantes después del gol, Ton Ripoll tuvo una volea franca en la frontal que se marchó a centímetros del larguero. El Sant Andreu, por su parte, se dedicó a ralentizar las altas pulsaciones que quería imponer el Lleida, que en todas las jugadas posteriores al gol daba la sensación que podía, al menos, igualar la contienda pero errores en malas decisiones finales hacían que los azules generasen poco peligro. La última clara para los leridanos fue para Chuli, que recibió una pelota filtrada en la frontal y, tras girarse a la perfección y plantarse solo, disparó a los guantes del portero Nil, que, para más inri, rechazó el balón directo al larguero. En los seis minutos de añadido el Lleida no puto generar más peligro que córners y alguna falta lateral, que fueron neutralizadas a la perfección por la defensa visitante, firmando una nueva derrota ante un rival directo y la pérdida del gol ‘average’.

El Andorra ficha al técnico del líder Badalona Futur

El Andorra, de Segunda División, anunció ayer el fichaje de Ferran Costa, que deja de ser entrenador del Badalona Futur y se despidió con derrota ante el Andratx el sábado (0-1). Su margen al frente de la tabla es de cuatro puntos.

Décima derrota en Liga, cuarta ante rivales directos

El Lleida encajó su décima derrota esta Liga, la cuarta en los últimos seis partidos y también la cuarta ante rivales directos, después de caer en casa ante Hércules, Badalona Futur y ayer (siempre por 0-1) y en casa del Europa (3-0).

‘Average’ perdido ante los competidores de play off

El Lleida también perdió el ‘average’ particular ante el Sant Andreu tras empatar en la primera vuelta (1-1). Además, lo tiene perdido ante el Badalona Futur y solo ha sumado dos puntos de 18 posibles ante rivales directos.