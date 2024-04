Sin sorpresas para el Robles

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Robles Força Lleida se reencontró ayer con la victoria en la pista del Helios (53-78), en un partido que dominó desde el inicio. Con una Aya Traoré dominando bajo el aro (9 puntos y 4 rebotes), las leridanas no tuvieron problemas para dominar frente al colista, al que se le notó desde el primer momento la tensión de ya estar descendido. El segundo cuarto no cambió el guión aunque el acierto leridano disminuyó permitiendo un parcial de 16-17 que cerraba la primera mitad 30-39. La segunda parte tuvo más intención que acierto por parte de las zaragozanas que tan solo anotaron ocho puntos por los 14 de las leridanas que encontraron en Pilar Comella (10 puntos) y en Magalí Vílches (7 rebotes) sus pilares en el periodo que terminó 38-53. El último cuarto no tuvo historia y las leridanas, dirigidas por una Mili Maza que terminó con 12 puntos, sumaron la undécima victoria de la temporada.