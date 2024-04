El ICG Força Lleida no falla ante el colista Clavijo arropado por 300 seguidores

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida no falló y ganó en su visita a la pista del colista Clavijo (60-72), en un partido que dominó a partir del segundo cuarto pero que no logró romper, aunque nunca vio peligrar el triunfo, el decimonoveno de la temporada que le mantiene cuarto en la tabla y opositando a todos los objetivos posibles. Los de Gerard Encuentra jugaron a medio gas, a ráfagas, con una defensa correcta y un ataque donde los triples volvieron a ser decisivos, especialmente los de Jaume Lobo y Javi Vega, que permitieron abrir una brecha en el segundo periodo que luego supieron mantener hasta el final bajo el liderazgo de Nacho Varela.

El partido comenzó con muy poco ritmo y muchas imprecisiones por ambos bandos, lo que provocó un marcador muy bajo y con constantes empates. El 0 de 6 de los riojanos y el 1 de 5 de los leridanos en el lanzamiento triple eran una muestra de la poca efectividad ofensiva de ambos conjuntos, cerrando el cuarto en tablas (14-14). El arranque del segundo periodo no fue mejor, ya que Varela perdió un balón y Vega lanzó un triple que no tocó ni aro, mientras que el Clavijo agotó su posesión sin tan siquiera mirar el aro ante la desesperación de su afición.Pero entonces apareció Jaume Lobo para ponerle la marcha que le faltaba a un partido totalmente anodino. El del Sant Adrià encadenó tres triples en apenas tres minutos (17-23) para firmar un parcial de 3-9, que obligó a pedir tiempo muerto a José Luis Pichel, ayer dirigiendo al equipo riojano al estar su técnico titular, Jenaro Díaz, apartado por la ‘peineta’ que dedicó a su afición tras la derrota frente al Oviedo. La decisión no le dio ningún resultado, ya que Javi Vega tomó el relevo ofensivo de Lobo y con dos triples también consecutivos elevó la renta hasta los nueve tantos (22-31, m.17). Pichel volvió a parar el partido y esta vez, al menos, logró frenar la sangría al descanso, al que se llevó con los de Gerard Encuentra mandando por ocho puntos (25-33). A la vuelta de los vestuarios el Clavijo, prácticamente ya descendido a la LEB Plata, tiró de orgullo y logró situarse a cinco puntos (30-35), pero una canasta casi cayéndose de Hasbrouck sobre la bocina de final de posesión hizo mucho daño al cuadro local. El estadounidense volvió a anotar y dos tiros libres de Villar situaron la renta en 11 tantos (30-41), que fue de 12 (32-44) antes del ecuador del periodo con un triple de Simeunovic. Los hermanos Urtasun replicaron con un 5-0, pero un triple de Varela volvió a situar la renta en la decena de puntos.El chileno tomó las riendas y tras un robo de balón situó el 39-51 desde la línea de personal. Un triple más tiro libre adicional de Txemi Urtasun dio algo de esperanza al Clavijo, que cerró el cuarto por debajo de los diez puntos (47-55). El Força Lleida arrancó el último asalto muy entonado en ataque y un parcial de 2-9, con cuatro puntos de Varela, un mate de Kuath tras asistencia de Lobo y un triple de Brito, elevaron las diferencias hasta los 15 puntos (49-64), la máxima de todo el partido cuanto todavía faltaban siete minutos para concluir el partido.Pichel ya había pedido tiempo muerto para frenar lo que parecía la sentencia, que no llegó, aunque los de Gerard Encuentra no temieron nunca por la victoria y siempre mantuvieron la renta en torno a la decena de puntos. Al final, un triple de Matulionis, el único de los leridanos que actuó ayer que no había anotado aún, redondeó la decimonovena victoria del curso, a solo tres del récord cuando faltan siete partidos por jugarse.

Gerard Encuentra felicitó a los jugadores, pero destacó a los más de 300 seguidores leridanos desplazados a Logroño: “El claro ganador es la ciudad, el club. Las gradas han hablado claro de lo implicada que está la gente. Realmente esta es la victoria mas importante que sacamos hoy. Es verdad que no hemos estado a nuestro mejor nivel, hemos tenido muchas imprecisiones, cometiendo algunos errores, porque Clavijo compite muy bien y nos ponía a veces en apuros y otras veces nosotros, con los nervios de jugar contra un rival que está por debajo tuyo y tienes la presión y la obligación de ganar, te genera un poco de ansiedad”. Admitió que “con un poco de acierto en la primera parte hemos abierto una ventaja y la hemos sabido administrar durante el segundo tiempo. Clavijo nunca baja los brazos. Contento por la victoria y superfeliz por ver las gradas como estaban hoy y la gente que se ha movilizado”. Sobre el futuro, mantuvo la línea prudente. “Quedan siete partidos. El problema es cuando quieres soñar demasiado rápido, que es cuando te pegas un batacazo. El equipo esta con los pies en el suelo, hay que ir partido a partido y pensando en llegar al final en buen momento de forma”.