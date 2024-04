El Júnior del Balàfia Vòlei busca plaza para el Campeonato de España

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El equipo Júnior masculino Autoescola Motocar Balàfia Vòlei disputará la fase final del Campeonato de Catalunya, que se jugará los días 26 y 27 de este mes en una sede por determinar y en la que están en juego dos plazas para el Campeonato de España, que tendrá lugar del 15 al 19 de mayo en Zaragoza. Aunque la Liga regular todavía no ha finalizado la clasificación para la fase final catalana se determina al final de la octava jornada de la competición, tras la que el equipo leridano, al que entrena Eddy Herrera, jugador del primer equipo, ocupó la segunda posición. En el cruce de cuartos de final, el Balàfia Vòlei se medirá con el CEV L’Hospitalet.

Aunque el club leridano tenía intención de solicitar ser sede de esta Fase Final catalana, finalmente no se ha postulado ya que la Paeria les ha comunicado que el pabellón Juanjo Garra no está disponible en esas fechas, puesto que el 26 de este mes está prevista una exhibición de gimnasia rítmica.La presidenta del club, Vanesa Ortega, lamenta no poder organizar la fase. “Creemos que en un deporte como el nuestro no tenemos tantas oportunidades de clasificar un equipo para un Campeonato de España y, sin duda, el Juanjo Garra sería un factor muy a favor nuestro para poder conseguir una plaza para la competición estatal”. Añadió que también han declinado usar el pabellón de Magraners, alternativa que les ofreció la Paeria, porque “si no jugamos ‘en casa’ no tiene ningún sentido organizarla. Además, tiene un coste económico, ya que se ha de pagar un cánon a la Catalana”.En este Júnior hay seis jugadores en dinámica del primer equipo, Kawa Couto, Edgar Hernández, Diego Cuerda, Pere Font, Bernat Castellà y Ferran Garantó.