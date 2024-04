El primer test, en Voltregà

El Vila-sana vuelve hoy a la Liga después del pequeño descanso de la Semana Santa visitando la siempre complicada pista del Voltregà (21.00), en un partido en el que las del Pla d’Urgell tienen la primera oportunidad de sellar su clasificación para el play off por el título. Con 17 puntos de ventaja sobre el quinto clasificado, el Coruña, el equipo que entrena Lluís Rodero se aseguraría la clasificación con una victoria esta noche, siempre que el equipo gallego no gane, también hoy, en las Rozas. En cualquier caso, nadie duda de que el pase al play off es cuestión de tiempo, mientras que el técnico admite que el equipo están pensando más en el encuentro del sábado en Gijón, con el pase a la Final Four de la Champions en juego.

“Es un partido complicado porque no podemos evitar pensar en el partido del sábado, en el que nos jugamos mucho”, explicaba el técnico. “Además, llegamos con poco entrenamiento por las vacaciones. Y tampoco nos lo podemos tomar como un entrenamiento para el sábado porque son partidos muy diferentes. Solo pensamos en sacar el mejor resultado posible”, añadió. Sobre el posible play off matemático dijo que “la verdad es que ni había caído, porque esta semana el partido más importante es el de Gijón”, insistió.Y es que hoy, en la pista del Voltregà, el Vila-sana abre un mes muy exigente en el que se juega dos títulos, la Copa del Rey y la Champions y en el que afrontará un mínimo de cinco partidos, que serán nueve si llega a esas dos finales. Para el partido de hoy, Rodero tiene la baja de Maria Porta, que se recupera de una lesión de la que intentará estar recuperada para la Copa, que se disputa en Vilafranca del Penedès del 18 al 21 de este mes.Rodero añadió, sobre este mes tan importante, que “estamos trabajando para llegar de la mejor manera posible a este tramo final y afrontar todo lo que nos espera. Estamos trabajando también los detalles que, en anteriores ocasiones, nos han faltado para ganar los títulos que teníamos a mano”.