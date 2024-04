El Barça visita hoy al PSG, al que Xavi ve “favorito”

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

El Barça visita hoy al Paris Saint-Germain en el Parc des Princes (21.00/ Movistar Liga de Campeones, Movistar Plus+), en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones, en un duelo lleno de emoción para un Barça que no estuvo en esta fase en los últimos tres años y que se mide al PSG de Luis Enrique Martínez, de Ousmane Dembélé y de un Kylian Mbappé que de momento sigue siendo el ‘Príncipe’ del parque parisino.

Partido importante en la ‘Champions’ y nervios en Can Barça. Una sensación que hacía años que no se vivía tras dos eliminaciones consecutivas en fase de grupos y, tres campañas atrás, una derrota en los octavos de final contra, precisamente, el PSG que ahora vuelve a cruzarse en su camino.Con una ilusión renovada por la recuperación en la Liga, el técnico azulgrana Xavi Hernández aseguró que el PSG sale como favorito en la eliminatoria. “Pienso que ellos son los favoritos, pero no lo digo como una estrategia. Es una realidad, nos quitaron este verano a Dembelé, se han gastado mucho dinero estos años y tienen el objetivo de ganar la Liga de Campeones. El nuestro es diferente, ya vengo diciendo que somos un equipo en construcción”, dijo el de Terrassa.En ese sentido, contradijo al técnico rival, Luis Enrique, que había asegurado que el favorito era el Barça porque había ganado la Liga de Campeones en cinco ocasiones, por ninguna el PSG. “Pero la última la levanté yo”, dijo el excapitán azulgrana, que colgó las botas en 2015 tras levantar el trofeo europeo con Luis Enrique en el banquillo.Pese a ello, Xavi aseguró que afrontan el duelo “con ilusión”, tras cuatro años sin llegar hasta los cuartos de final y “en el mejor momento de la temporada”.Además, se deshizo en alabanzas a Luis Enrique y no entró en el debate sobre quién de los dos representa mejor el espíritu del Barça, después de que el técnico del PSG dijera que es él. “No hay polémica, tenemos buena relación personal. Los dos buscamos lo mismo”, concluyó.

Francia refuerza la seguridad ante amenaza yihadista

Francia va a reforzar “considerablemente” las medidas de seguridad para el partido tras las amenazas del Estado Islámico (EI) de atentar contra la Liga de Campeones, anunció ayer el ministro del Interior, Gérald Darmanin.En unas declaraciones a la prensa, Darmanin señaló que ha habido “una amenaza hecha pública por parte del Estado Islámico”, por lo que ha pedido a la Prefectura de la Policía “reforzar los medios de seguridad considerablemente”, aunque no detalló cómo será el refuerzo.El EI publicó un vídeo en el que amenaza con atentar contra los estadios en los que se disputan los encuentros de ida de cuartos de final: Parque de los Príncipes en París, Emirates Stadium, Wanda Metropolitano y Santiago Bernabéu.En el PSG-Barça, las autoridades locales esperan unos 2.000 aficionados barcelonistas, aunque estiman que el partido entraña “poco riesgo de incidentes”, situándose en el nivel 2 de una escala de 5 (máximo riesgo). “No se trata de algo nuevo (amenazas del EI), pero es cierto que la Liga de Campeones es un momento importante en el fútbol”, explicó el ministro, quien indicó que el gobierno francés ha compartido las informaciones con Reino Unido y España.

Pedri y De Jong, incluidos en la lista

Xavi Hernández espera poder contar con Pedri y Frenkie de Jong y han viajado, por si acaso, a la capital francesa. Además de ellos, que forman parte de la convocatoria sin contar todavía con el alta médica, también acudió a París para acompañar al equipo el centrocampsita Gavi, que no podrá jugar en lo que queda de temporada.

“Represento mejor el espíritu del Barça”

El entrenador del PSG, Luis Enrique, reconoció que medirse al Barcelona será “muy especial” para él, al tiempo que consideró que él representa mejor el espíritu del Barça que Xavi Hernández. “Sin ninguna duda yo. No es una opinión, mirad los datos”, aseguró.

El Atlético recibe al Borussia Dortmund

El Atlético se enfrentará hoy (21.00) al Borussia Dortmund, torneo que es su última baza para optar esta campaña a un título, pues sus objetivos en la Liga se han rebajado.