La Selección avanza hacia la Eurocopa con otro triunfo

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

La selección española femenina de fútbol sumó ayer su segunda victoria en otros tantos partidos en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2025 de Suiza tras derrotar por 3-1 a Chequia, un marcador que, sin embargo, no reflejó la dificultad con la que se encontró en El Plantío de Burgos la campeona del mundo.

La ‘Roja’ sudó más de lo esperado su triunfo y no tuvo un duelo tan fácil como el del pasado viernes ante Bélgica, pese a que el rival parecía indicar lo contrario. Pero el combinado checo fue más atrevido de lo esperado, apretó bien para incomodar e incluso llegó a ir por delante en el marcador. Una alegría que no le duró demasiado porque las locales, que tardaron en encontrar una buena versión y se agarraron a la calidad de Mariona Caldentey, empataron y remontaron muy rápido para evitar que el susto fuese a mayores.Montse Tomé decidió retocar su equipo con las entradas de María Méndez, Maite Oroz, Eva Navarro y Lucía García, y modificó un tanto su dibujo para jugar con tres atrás (Paredes, Méndez y Batlle), y meter muy arriba a Athenea del Castillo, a la que dejó todo el carril izquierdo, para que Mariona Caldentey jugase más entre líneas y buscar su asociación con Jenni Hermoso y Alexia Putellas. Un plan que no terminó de cuajar, en parte porque su rival sorprendió.