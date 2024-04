Relevo en el Sedis Bàsquet

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Sedis Bàsquet, el club de referencia del baloncesto femenino en la provincia de Lleida, tendrá un relevo en la presidencia a finales de mes, después de que el club haya convocado un proceso ejectoral al que no concurrirá Pere Porta. El actual máximo responsable de la entidad del Alt Urgell confirmó ayer a SEGRE que “no lideraré ninguna candidatura”, y lo justificó en que ha finalizado un ciclo. “He completado una etapa de diez años de presidente y pienso que tiene que haber un relevo, tiene que entrar gente nueva. No descarto seguir si el nuevo equipo directivo lo cree conveniente, ya sea dentro de la junta o colaborando, pero tengo claro que no lideraré ninguna candidatura”, afirmó.

Porta accedió al cargo en 2014 después de la marcha de Antoni Ferraz antes de concluir su mandato, tras 20 temporadas consecutivas al frente de la entidad. “Es un cambio de etapa. Son diez años y la situación familiar y profesional también me hace dar este paso. Antoni Ferraz estuvo 20 años de presidente y en ningún caso pretendo aproximarme a él. He estado los dos últimos años de su mandato y dos candidaturas completas y ha llegado el momento de dejarlo”, añadió. En cuando al futuro, Porta reconoció que “estamos trabajando para que haya una candidatura continuista, pero acabamos de comenzar y todavía nadie ha dado el paso, pero la idea es esa. Ojalá hubiera más de una candidatura, pero por responsabilidad, los que estamos trabajaremos para que haya una candidatura de continuidad, la que sea, no me atrevo a decir ningún nombre aún, pero me gustaría que saliera más gente”. El aún presidente se mostró más que satisfecho de sus diez años de mandato. “La valoración es muy positiva. Se han conseguido retos deportivos muy importantes, como mantenernos en la Liga Femenina, algunos años mejor y otros quizás no tanto, con la participación varios años en Europa, en la Copa de la Reina, los títulos de la Lliga Catalana y otros retos que han posicionado el club donde se merece”, indicó. No obstante, reconoció que la última campaña “ha sido muy atípica en lo deportivo, hemos hecho un máster de despropósitos, con marchas, lesiones, aunque finalmente la hemos podido sacar adelante. Lo queríamos anunciar hace tiempo, pero esta intranquilidad del equipo nos hizo esperar hasta lograr la permanencia”, apuntó.

El acuerdo con Téllez no peligra con las elecciones

La convocatoria de elecciones se ha adelantado unos meses para que la nueva directiva pueda tener margen de maniobra para planificar la nueva temporada. No obstante, Porta reconoció que los acuerdos que se hayan adoptado antes de la proclamación del nuevo presidente se mantendrán, entre ellos la renovación del técnico Fabián Téllez, que tenía un año más condicionado a la permanencia. La candidaturas se tendrán que presentar entre el 22 y el 25 de este mes y las votaciones, si son necesarias, están fijadas para el día 29.