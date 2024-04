Viadero: “Tenemos que jugar sin miedo y con valentía”

El Lleida Esportiu afronta el tramo decisivo de la temporada “en uno de los mejores momentos y con mucha confianza”, según declaró ayer en rueda de prensa el técnico azul, Ángel Viadero, quien pidió a su equipo “jugar sin miedo y con valentía” los cuatro últimos partidos de la Liga.

El conjunto azul afronta la visita de la Penya Independent de mañana (12.00) en segunda plaza, a dos puntos del líder, el Badalona Futur, y con tres equipos por detrás (Europa, Hércules y Sant Andreu) empatados a solo un punto. Dada la igualdad en la parte alta de la tabla, el cántabro pidió, como siempre, afrontar la situación “con naturalidad y disfrutando de los partidos, porque sobrepasar esta línea donde te entra la sobreexcitación sería un error”. Además, añadió que “estos momentos son para que los jugadores los gestionen y nosotros tenemos jugadores con experiencia que lo pueden hacer”. “El instinto me dice que estamos en un muy buen momento y confío mucho en eso”, reiteró.Viadero también destacó que “toda la plantilla está disponible”, a excepción del sancionado Javi Robles, pese a que Chuli, Vigário y Montero se perdieran el último partido por lesión y Campins y Bakero salieran de él con molestias. El cántabro no consideró este hecho algo casual, ya que destacó que “los chicos han trabajado muy fuerte durante toda la temporada y ahora se ven los resultados”.El rival, la Penya Independent, está apurando sus opciones de permanencia, porque está seis puntos por debajo del play out y a ocho de la salvación directa, pero llega tras ganar al líder Badalona Futur el domingo pasado (1-0) y también ganó en su visita al Hércules (2-3). Por ello, Viadero destacó que “son un rival muy serio, que ha cambiado mucho con los fichajes en el mercado de invierno”.“De hecho, solo en la segunda vuelta es un equipo que estaría en la parte alta de la tabla, así que debemos tener cuidado porque será difícil”, añadió el cántabro respecto al equipo balear, sobre quien destacó su capacidad de “finalizar muy bien las acciones de juego directo y defiende muy bien su área”.