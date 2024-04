El Alpicat B gana al Borges B y se aleja del descenso

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Alpicat B ganó al Borges B en un partido clave para la salvación (4-2). Ambos equipos disputaron un partido entretenido y muy ofensivo. Los locales consiguieron llegar al descanso con 2-0 gracias a un doblete de Edgar.

En la reanudación, el Borges B no tardó en reaccionar y Amadou puso el 2-1 en el marcador. Quince minutos después, los locales volvieron a ampliar su ventaja (3-1), pero Amadou nuevamente colocó a su equipo a tan solo un gol (3-2). Prácticamente en la jugada siguiente, Aiçaguer hizo el 4-2 que fue el definitivo. Con la victoria, el Alpicat B se sitúa duodécimo con 28 puntos y el Borges B sigue penúltimo con 20.

El Tremp pierde 16 jornadas después, pero sigue primero

El Tremp se vio sorprendido por el Vilanova de l’Aguda, undécimo clasificado, y cayó por 2-3. El equipo del Pallars llevaba 16 partidos seguidos invictos y no había perdido todavía ni un partido en su casa. A 5 puntos del Tremp está el Bellpuig, que ganó al Bellcairenc 2-1. Cabe destacar el Fuliola-Magraners, que no se disputó porque el equipo visitante se presentó sin los jugadores necesarios para disputar el encuentro. Por otro lado, en el Grupo 14, la jornada no tuvo sorpresas. Todos los equipos de la parte alta ganaron y el Albagés sigue líder.