El play off deberá esperar

El AEM se quedó ayer a las puertas de celebrar su presencia en el play off de ascenso a falta de tres jornadas, tras caer en el duelo directo en casa del Alhama, que se llevó un gran botín en forma de triunfo (1-0) aprovechando una de sus pocas llegadas al área para sumar tres puntos que le permiten arrebatarle la quinta plaza al AEM.

Así, para asegurarse la promoción el equipo leridano necesitará sumar un punto en las últimas jornadas de Liga, en las que se enfrentará el domingo al ya descendido Athletic Club B, antes de cerrar la Liga regular ante el Logroño, el único equipo que le puede sacar de la promoción, aunque para ello necesita sumar los seis puntos en juego.De hecho, el equipo riojano empató (0-0) ante el Alavés e hizo que la victoria que necesitaba el AEM en Alhama se redujera a un empate, que tampoco llegó pese a la insistencia y el dominio leridano tras el descanso.El conjunto de Rubén López afrontaba un duelo de dinámicas contrapuestas, ya que, tras encadenar cinco partidos sin perder, visitaba a un rival que llevaba seis sin ganar. Y eso se notó, porque el equipo murciano, pese a ser local, no quiso asumir ningún riesto y planteó un partido de mínimos, con un juego muy directo, que el AEM contrarrestaba de la misma forma, pero con la misma poca lucidez en campo contrario.Sin embargo, antes de llegar al primer cuarto de hora, Palacios tuvo una ocasión muy clara para adelantar a las leridanas, después de rematar desde la frontal del área pequeña un centro atrás de Evelyn al palo, en una jugada que nació de un saque de banda.El conjunto leridano no pudo aprovechar una ocasión clara y otro saque lateral fue el que lo condenó. En el minuto 33, el conjunto murciano sirvió de banda, el balón le llegó a Sara Medina, que filtró un buen balón a Estefi, que quebró a Peñalver en el área y batió a Laura Martí (1-0).Esta fue la segunda y última ocasión del Alhama, y su primer tiro a puerta, porque su primera ocasión llegó en un córner cerrado que Palacios tuvo que sacar sobre la línea de gol después de que Alba Quitana peinara el servicio al primer palo hascia su propia portería.Ya con el marcador a favor, el conjunto murciano se dedicó a no perder lo que tenía, aunque en la primera mitad conseguía alejarse de su portería con balones largos, que conseguía lanzar fruto del poco acierto leridano para establecerse en tres cuartos de campo.Rubén López hizo dos cambios en el descanso. Entró Noe Fernández en el doble pivote y Lorena Reina como central y, paradójicamente, ayudaron al AEM en ataque, dando mejor salida de balón y haciéndose fuertes en los balones divididos.Así, empezó el acoso y derribo a un Alhama que sufrió para cruzar el centro del campo. El conjunto leridano dominó el balón, a veces pecó de precipitación y, sobre todo, echó en falta muchas ideas cerca del área rival, atacando con más corazón que cabeza.La primera en culminar una acción fue Loba, que se abrió paso en la frontal del área, pero su control le salió demasiado largo y la portera Laura Martínez evitó su remate.La situación mejoró con la entrada de Yamila en banda izquierda. La uruguaya aportó mucha energía por esa banda y rozó el empate, en una volea en el sector izquierdo del área que salió rozando el palo de la portera del Alhama. Alba Quintana también lo probó y marcó un gol bien anulado por fuera de juego, pero a medida que avanzaban los minutos, el cansancio fue haciendo mella y el Alhama se dedicó a perder tiempo descaradamente, para frenar el ritmo de un AEM que en el tramo final empujó, pero no remató y dejó escapar su primera pelota de partido.

El entrenador del AEM, Rubén López, lanzó un mensaje optimista pese a la derrota y se mostró convencido de que “acabaremos consiguiendo el play off”. “El domingo en casa tiene que ser el día en que lo logremos, porque jugártelo el último día en Logroño es complicado, pero por sensaciones y mentalidad veo al equipo con mucha ambición y no debemos renunciar a nada”, añadió el técnico, apenado porque consideró que su equipo hizo “un buen partido en líneas generales, sobre todo en la segunda mitad”.

El técnico apuntó que “en la primera mitad los detalles nos han matado porque en un saque de banda mal defendido nos marcan y en la segunda parte nos hemos atrevido un poco más pero no ha podido ser”.Además, destacó que “creo que el Alhama tenía miedo de no ganar y nos ha concedido, no nos han tirado ni a puerta casi, pero nos ha faltado frescura al final”. “Al final las he felicitado, porque estoy muy orgulloso del equipo al que entreno y espero que volvamos aquí en el play off, porque estamos preparadas para jugar donde sea”.Por su parte, Lorena Reina también se mostró optimista y declaró que “esto está hecho para que lo cerremos en casa. Nadie daba un duro por nosotras y estamos ahí luchando. Nos vamos con sabor agridulce pero toca seguir”. Además, Yamila Badell señaló que “esta derrota no nos va a tirar abajo, vamos a seguir trabajando de la misma manera y nos va a preparar para lo que viene”.