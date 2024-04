El Lleida levanta pasiones

La buena trayectoria del Lleida Esportiu, que puede culminar la temporada con un ascenso a la Primera RFEF, está levantando pasiones entre la afición azul. Ayer se puso a la venta la segunda remesa de camisetas que conmemoran el ascenso a Primera división en 1993 y las colas ante la tienda de marchandising del club fueron larguísimas, incluso horas antes de que abriera sus puertas. También se agotaron ayer las 150 entradas disponibles para los aficionados del Lleida para asistir al partido del próximo domingo en Cerdanyola.

Después de que la pasada semana se pusiera a la venta una primera remesa de esta camiseta histórica, agotándose rápidamente los 300 ejemplares que el club puso a disposición de la afición, ayer se puso a la venta una segunda entrega de otras 300 camisetas y, como explicaba Marc Torres, adjunto a la presidencia del club, es tal la demanda que se hubieran vendido más pero “la edición está limitada por el fabricante, Adidas. Vamos a intentar tener más porque la verdad es que nos ha sorprendido la respuesta que ha tenido la afición. Es un buen termómetro del estado de ánimo”, explicaba.Otro termómetro es la pasión por acompañar al Lleida en los desplazamientos. El domingo, en Cerdanyola, solamente habrá 150 aunque, como explica Jesús Luque, responsable de la peña Blues Nord “hemos tenido peticiones de más de 400 y estoy seguro de que podríamos haber vendido”. La venta ha estado limitada por el propio Cerdanyola, según añadía Luque. “Cuando hablamos con ellos nos aseguraron 200 entradas, pero ganaron el domingo en el campo del Badalona Futur y han aumentado sus posibilidades de salvación. También nos han dicho que el domingo no venderán entradas en taquilla a los seguidores del Lleida. Ayer nos llamaron pare decirnos que solo podíamos disponer de 150”. Añadía que “ya nos pasó en el campo del Espanyol B, que solo pusieron entradas a la venta para sus aficionados”. Blues Nord gestiona por su cuenta los desplazamiento “desde hace varios años”. En este sentido, Marc Torres añadía que “estamos al corriente de esta situación y hemos hecho gestiones ante el Cerdanyola para ver si es posible disponer de más localidades”.Con el play off asegurado, Luque está confiado en lograr el ascenso. “Hace tres semanas no aspirábamos a ser líderes y ahora lo somos. Además, hay enfrentamientos directos que nos pueden favorecer”, explicó.

El equipo depende de sí mismo para lograr el ascenso directo

El Lleida Esportiu se encuentra en un escenario inmejorable para para conseguir el ascenso directo a la Primera RFEF sin tener que jugárselo en el play off. Depende de sí mismo para conseguirlo después de la victoria del domingo sobre la Penya Independent por 3-1.Si gana los tres partidos que quedan, subirá sin tener que esperar los resultados de sus rivales directos, después de que el triunfo del domingo, unido a fallos de sus perseguidores, le permitió recuperar el liderato del grupo.Eso sí, deberá mejorar para ello sus estadísticas fuera de casa, ya que de los tres partidos que quedan dos los jugará lejos del Camp d’Esports. Y es que mientras el Lleida es uno de los equipos más solidos en casa, con 12 victorias, un empate y tres derrotas, flojea como visitante, ya que solo ha ganado 6 partidos, con 2 empates y 7 derrotas. Solo el Europa se equipara a sus cifras como local, aunque los de Gràcia aún son peores como visitantes.El Lleida visitará el domingo al Cerdanyola a las 17.00 mientras que el día 28 recibirá al Europa (cuarto a 3 puntos), en el último partido en casa de la fase regular, que cerrará el 5 de mayo visitando el Hércules, segundo a un punto. Estos partidos se jugarán a las 12.00.