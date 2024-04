Empate del Borges que no le permite celebrar la salvación

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El ENoLI Borges Vall dejó escapar ayer una ventaja de 3-1 ante el Irún y se tuvo que conformar con un empate (3-3), que no le permite ni asegurar aún la salvación ni asaltar los puestos de play off, que siguen un punto por encima de los de Les Garrigues.

El conjunto leridano, ayer representado por Marc Duran, Joan Masip y Norbert Tauler, recibía a un Irún que llegaba al partido quinto y en play off, solo un punto por delante del Borges, que llegaba al partido séptimo, pero con solo tres puntos de margen sobre el descenso. Tras el empate, el equipo garriguense cae al octavo lugar, y mantiene su renta de tres puntos respecto a la zona de descenso –a falta de cuatro por jugar–, que ahora marca el San Sebastián de los Reyes, con un partido menos, empatado con el Alzira, que le supera tras empatar ayer ante el Alicante (3-3).El primer punto cayó del bando local, después de que Marc Duran superara por un ajustado 3-2 al visitante Petyo Krastev. El leridano perdió el primer juego (11-13), pero tomó ventaja después de ganar los dos siguientes (16-14 y 11-9). Sin embargo, Krastev empató a dos (10-12), pero Duran se llevó el duelo en el quinto juego (11-6).Joan Masip dobló la ventaja para el Borges tras imponerse en el segundo duelo ante Gastón Alto por 3-1 pese a empezar por detrás en el marcador (10-12, 11-9, 13-11 y 11-4).El primer punto del Irún lo sumó Jon Ander Guerricabeitia, que superó por 1-3 a Norbert Tauler. El local ganó el primer juego (11-4), pero Guerricabeitia sumó los tres puntos siguientes (7-11, 10-12 y 8-11) para poner el 2-1.En el cuarto partido, Duran sumó el segundo punto de su cuenta particular tras vencer a Gastón Alto también por 3-1 y también pese a caer en el primer juego (8-11, 11-6, 11-6 y 13-11). Sin embargo, el conjunto de Les Garrigues no pudo sumar ningún punto más en los dos partidos finales y se tuvo que conformar con el empate.Krastev superó a Tauler por 1-3 en el quinto choque (4-11, 11-5, 7-11 y 4-11) para establecer el 2-3 y Guerricabeitia puso el definitivo 3-3 en el global del partido tras vencer por un idéntico 1-3 a Joan Masip (11-8, 7-11, 5-11 y 7-11).