El Alpicat no falla y hoy podría lograr el ascenso

El Lleida.net Alpicat hizo ayer los deberes ganando en la pista del Espanyol (1-3) y hoy ya podría ser nuevo equipo de OK Liga si el Lloret, su único rival por el ascenso, no es capaz de ganar en su visita a la pista del Igualada. “Si soy sincero me gustaría subir mañana –hoy–, pero si no podemos, lo lucharemos para lograrlo la semana que viene ante nuestro público y con un pabellón lleno. Sería idílico lograrlo en casa, pero para mí lo sería más lograrlo con una semana de antelación”, reconoció ayer su técnico, Jordi Expósito.

“Una de nuestras virtudes es que contra los equipos grandes siempre damos la mejor versión”

El partido se le puso de cara al Alpicat gracias a un gol de Joan Ramon Serret de falta directa a los diez minutos, si bien todo pudo haber cambiado tras la exclusión del goleador leridano un minuto después, pero Scarso, ayer soberbio, detuvo la directa. En la reanudación, dos goles casi segundos del propio Serret y Ballestero allanaron el camino, si bien el Espanyol reaccionó con el 1-3 y Scarso volvió a estar providencial para amarrar una victoria que acerca un poco más al ascenso.

El Llista, a dar la sorpresa ante un Barça herido

El Finques Prats Lleida Llista afronta este mediodía (12.00) en el Onze de Setembre ante el Barça uno de aquellos duelos en los que tiene mucho que ganar y poco que perder, a pesar de que se encuentra en una situación en la que debe sumar los máximos puntos posibles para intentar apurar sus opciones de salvación directa. Edu Amat no descarta dar la sorpresa, recordando que en el partido de ida estuvieron muy cerca de puntuar. “Está claro que jugar contra el Barça nunca es un partido fácil, es el mejor equipo de la OK Liga y uno de los mejores de Europa que, además, viene de quedar eliminado de la Champions y vendrá con más ganas que nunca de reivindicarse. Somos conscientes del rival que tenemos delante, pero somos deportistas y no nos planteamos ningún partido que no sea salir a ganar. Creo que una de las virtudes que tenemos es que contra los equipos grandes siempre damos la mejor versión, lo hemos demostrado en los partidos de Champions y en otros de Liga como el del Barça en el Palau, e intentaremos repetirlo. Por qué no soñar con una victoria para salir de la situación en la que estamos en la clasificación”, dijo el técnico listado, que tiene claro que para ganar a estos equipos a veces inaccesibles “tienes que tener momentos en los que debes estar acertado y que la suerte caiga de tu lado, y recordar que fuimos capaces de competir contra ellos para que sea un arma muy importante para el partido”, apuntó.