Victoria de oficio

El Mollerussa venció ayer por la mínima al filial del Girona (1-0) en un partido que se decidió en el tramo final gracias a una gran acción combinativa del conjunto de Jordi Cortés, que culminó Rusiñol con un remate en el área pequeña para darle un vital triunfo a los leridanos en un duelo directo por la salvación y situarle seis puntos por encima del descenso, que marca el Vilafranca con 32. Y con un partido menos que sus rivales.

El encuentro empezó con una pequeña sorpresa por la modificación táctica del conjunto del Pla. El Mollerussa salió con línea de cinco en defensa. Esto le dio más tranquilidad en la salida de balón, a la vez que facilitó parar a los habilidosos extremos visitantes, entre ellos el leridano Jastin.El primer tercio de partido fue de gran intensidad, con ambos equipos proponiendo un juego ofensivo que se vio apagado por la consistencia defensiva de ambos equipos. Eso sí, el Mollerussa tuvo tres acercamientos claros, en los que pudo materializar algún gol. Dos de ellos fueron a cargo del capitán, Putxi. En el primero, no acertó a golpear con el pie izquierdo en el punto de penalti el centro de Porta y, en el segundo, remató suave al centro de la portería con la cabeza. La ocasión más clara llegó en los pies de Sauret, cuando en una internada al área por el perfil izquierdo golpeó con la zurda el balón, que acabó impactando en la escuadra de la portería de un Canales que nada hubiera podido hacer. Por su parte, los rojiblancos tan solo llegaron en un par de aproximaciones en balones a Garrido, que Buetas de manera sencilla, en el día de su cumpleaños, atajó sin problemas.En la segunda mitad, el Girona B intentó dar un paso adelante y en parte lo consiguió, pero dio espacio para que el Mollerussa encontrara a Sidibé, que lo intentó hasta quedar exhausto y ser sustituido. Las ocasiones de gol no aparecían por ninguna de las dos áreas hasta que en el minuto 79 llegó el gol que valía tres puntos de oro. Bernat recogió un rechace de la defensa del Girona B en banda derecha, filtró el balón a Soldevila, que entró en el área, centró con el exterior de su pierna derecha al segundo palo; Pau Font descolgó el balón en el centro del área, donde llegó Rusiñol totalmente libre de marca para rematar a bocajarro haciendo estallar de júbilo a toda la afición que se desplazó hasta el Municipal (1-0).El conjunto de Jordi Cortés ya iba por delante y por mucho que lo intentó, el filial del Girona prácticamente no logró ni tan siquiera incomodar la meta defendida por Buetas, que sumó una nueva portería a cero y ya acumula 434 minutos sin encajar ningún tanto. Con esta victoria, el conjunto de Jordi Cortés se sitúa con 38 puntos, en el puesto 11 de la tabla, seis por encima del descenso que marca el Vilafranca. Además, tiene pendiente de disputar los 16 minutos finales del partido suspendido contra la Rapitenca, previsto para este miércoles aunque a la espera del recurso realizado por el conjunto del Pla d’Urgell.

Jordi Cortés, entrenador del Mollerussa, se mostró muy contento por la ejecución del plan de partido, pero sobre todo por la “gran ejecución de los jugadores del plan de partido, que ha salido mu bien en un ejercicio de fe y de credibilidad de nuestro trabajo semanal”. Añadió que “con la defensa de cinco hemos conseguido que cada vez que nos encararan tuviéramos ayudas por dentro, con eso hemos desactivado los uno contra uno de jugadores elegidos para la élite”.

Para el técnico, tiene vital importancia el entramado defensivo: “Valoro muchísimo los tres puntos, pero sobre todo otra portería a cero, y eso para nosotros es de vital importancia, no estamos ni concediendo ocasiones gracias al trabajo defensivo de todos los jugadores”.Sobre el goleador, Rusiñol, dijo que es “el claro ejemplo de que al final, todos serán importantes, como siempre hemos recalcado. Esto es muy largo, vienen partidos intersemanales y todos van a ser importantes”.

Para Cortés, estos 38 puntos sitúan al equipo “en un lugar privilegiado”. “Si nos los dicen en la ida, al volver de Girona tras perder 5-0, contestamos que dónde hay que firmar”, añadió Cortés que calificó como, “un milagro estar con 38 puntos a estas alturas”.

El Atlètic Lleida cae a la sexta plaza

El Atlètic Lleida cayó ayer de la quinta a la sexta plaza en la clasificación de la Lliga Elit, después del triunfo del Horta en el campo de la Guineueta (0-4), lo que le permite asaltar la cuarta plaza.Sin embargo, los de Xavi Bartolo siguen en plazas de play off gracias al empate del Rubí ante el Vic, el tercer clasificado (1-1), que mantiene al Atlètic Lleida un punto por delante de los primeros.