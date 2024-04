El Vila-sana, de nuevo a la final

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana volverá a luchar hoy (12.00), por segundo año consecutivo, por ser el mejor equipo de Europa. Se ganó este derecho al derrotar ayer en A Coruña al Palau de Plegamans por 3-0 en un auténtico partidazo. El equipo de Lluís Rodero se mostró firme en defensa, aguantando sin fisuras los demoledores ataques de su rival y mostrándose letal ante portería. Luchi Agudo abrió el camino a la final con un gran gol antes de los dos minutos de juego y, en la segunda parte sentenciaron, en sendas acciones individuales de calidad y genio, Gimena Gómez y Dai Silva.

El desplazamiento del viernes ya mostraba la actitud del equipo. Sin nervios, bromeando, muy tranquilas, como si se tratara de una excursión de un grupo de amigas en lugar de un desplazamiento de trascendencia histórica para el club. El año pasado en Lisboa, en su primera participación en una Final Four europea, también lograron el pase a la final el derrotar en semifinales al anfitrión, el Benfica. Les privó del título el Gijón que, precisamente, en las semifinales había eliminado al Palau de Plegamans, campeón de las dos ediciones anteriores de la Champions. El Vila-sana llegó a Coruña tras eliminar a las asturianas en el cruce de cuartos y se ha plantado en la final de hoy dejando fuera al equipo que hace una semana ganó la Copa. El Vila-sana sigue haciendo historia y hoy puede escribir su página más brillante. Puede inscribir por primera vez su nombre como campeón de Europa.El partido empezó con el Palau de Plegamans controlando el juego, pero le duró poco. El Vila-sana se hizo rápidamente con la bola y necesitó menos de un minuto y medio para aplacar el ímpetu de su rival. El tiempo que tardó Luchi Agudo en controlar una bola, levantar su vista, avanzar unos metros y lanzar desde lejos un potente remate ante el que nada pudo hacer Laura Vicente. El 1-0 insufló ánimos al equipo del Pla d’Urgell, que no pasaba apuros, muy bien en defensa, con una Sandra Coelho estelar y buscando ampliar la renta. La propia Luchi dispuso de una nueva oportunidad en el minuto 4, pero esta vez no acertó.El Palau intentaba reaccionar mejorando su parcela ofensiva y fruto de ello provocó un penalti en el minuto 12. Laura Puigdueta ejecutó el lanzamiento pero Sandra Coelho respondió con una extraordinaria parada. El rechace cayó de nuevo en el stick de Puigdueta, pero tampoco aprovechó su segunda oportunidad. A partir de aquí el Vila-sana perdió el control del partido, el Palau intensificó sus ataques, pero la única vez que pudo batir la portería leridana fue en una acción que los árbitros anularon por falta previa de una atacante barcelonesa. El Vila-sana se rehízo en el tramo final de la primera parte, con acciones de Victòria Porta, Gimena Gómez y Luchi Agudo, pero no acertaron en el pase decisivo o en el remate. Con el 1-0 acabó la primera parte.Si el primer acto fue de una gran intensidad, el segundo le superó con creces con dos equipos lanzados a por la final. El Palau de Plegamans apretó mucho y el Vila-sana se defendió con intensidad y no perdonó en ataque logrando una victoria merecida y contundente.A los 39 segundos de la segunda parte el equipo leridano pudo ampliar la ventaja pero Victòria Porta no acertó en el lanzamiento de un penalti. En el 30 Sandra Coelho detuvo una falta directa a Aina Florenza. El marcador tan ajustado mantenía el partido muy abierto y así se entró en los últimos diez minutos. Respiró el Vila-sana con el 2-0, un gran gol de Gimena Gómez en una brillante acción personal (44’). Y solo un minuto después pudo sentenciar Dai Silva, pero erró un lanzamiento de penalti. La argentina se desquitó marcando el 3-0 (46’) y selló el pase a la final. Hoy, a por el título.

Lluís Rodero se mostró tras el partido “muy satisfecho con el trabajo de las jugadoras” y aunque celebró “estar de nuevo en una final”, se mostró ambicioso: “aún no tenemos lo que queremos y mañana –por hoy– lo tenemos que conseguir”. Sobre el inicio de partido, con el gol de Luchi nada más empezar, dijo que “sabíamos que eran muy importantes los primeros minutos y hemos marcado el gol de una manera que teníamos muy trabajada. Nos ha dado mucho y nos ha ayudado, pero lo hemos buscado, no ha sido casualidad. Nos ha dado comodidad y a partir de aquí hemos tenido que trabajar mucho en defensa y hemos tenido acierto delante”.

Sobre la clave de la victoria señaló que había sido “la concentración, el compromiso y el trabajo en equipo”. Añadió que a las jugadoras “les he dado las gracias por el partidazo que han hecho ante un gran rival”.Comentó también que “con el 2-0 lo he empezado a ver ganado, pero con 1-0 sabía que cualquiera podía marcar. Felicito al equipo por su compromiso pero esto solo no sirve de nada, ahora hay que dar el paso que toca”, insistió.Por su parte, la capitana Maria Porta dijo que “estamos muy contentas. Estar aquí ya era difícil. Hemos tenido que picar mucha piedra, estábamos en un grupo muy difícil y nos habían dado por muertas muchas veces. El rival era difícil y la semana pasada ganó la Copa”, recordó.