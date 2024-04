Ángel Viadero, entrenador del Lleida Esportiu: “Estamos muy dolidos por perder así otra vez”

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Lleida, Ángel Viadero, afirmó que “está claro que no hemos merecido perder, simplemente nos ha faltado precisión porque lo hemos intentado todo, pero no hemos acertado” y lamentó que “todos estos partidos (delante de rivales directos) los hemos perdido igual, siendo superiores y mereciendo ganar. Pero en su primer tiro a portería encajas el gol y después ya es difícil ir a remolque. Eso no va de méritos sino de resultados”.

En cuanto a las claves de la derrota, dijo que “el problema de hoy ha sido la imprecisión. Nos hemos precipitado en los metros finales y en la creación del juego en campo contrario. Esta mala toma de decisiones nos ha condenado. Es cierto también que nos ha costado mucho la creación del juego, ya que nosotros somos un equipo mucho llegador”.

El técnico, transparente con sus sentimientos, declaró que “estamos muy dolidos, sabe muy mal perder así otra vez ante este público y además eso le sumas que ya no podremos jugarnos el ascenso directo a Alicante, por lo cual me sabe mal por partida doble en este sentido”.

Viadero, a medida que avanzaba la rueda de prensa, quiso destacar que “a pesar de todo continuamos vivos y firmábamos esta situación al principio de temporada”. “El deporte tiene estas cosas, que si todavía queda campeonato, por muy dolido que estés, tienes la obligación de salir adelante y ahora tenemos un play-off muy atractivo”, concluyó.

Por su parte, Joan Campins, que siempre da la cara en los malos momentos, dijo que “hoy tenemos un día muy metido en frente, pero mañana tendremos una nueva oportunidad de luchar por todo porque nos queda lo más importante”.

Finalmente, Fernando Cortijo, visiblemente afectado, expresó el sentir del vestuario del Lleida: “La verdad es que nosotros también nos preguntamos cómo hemos perdido estos partidos.”