Doblete de Bernat Canut

El técnico leridano Bernat Canut cerrará su primera experiencia en el extranjero por todo lo alto, después de conquistar la Liga y la Copa de Suecia con el Södertälje, un doblete que el club no lograba desde hacía más de veinte años. “La temporada pasada habían perdido la final y el objetivo era intentar estar en las dos finales y ganarlas, y lo hemos conseguido”, señaló el técnico de La Seu d’Urgell, que destacó a sus jugadoras. “Hemos hecho una muy buena temporada, desplegando un buen baloncesto que ha enganchado a la afición. El compromiso de las jugadoras ha sido muy elevado y han disfrutado mucho, y eso al final suma”, indicó.

Canut, que ha vivido la experiencia junto a su pareja, la exjugadora Georgina Bahí, que compaginaba su cargo de entrenadora del sub-21 femenino con la promoción del baloncesto en centros escolares, destacó el apoyo recibido. “Ha sido una gran experiencia. Nos ha faltado un poco de vida social al estar tan lejos de casa, pero el club nos ha cuidado mucho, no nos ha faltado de nada y todo han sido facilidades y mucha confianza en nuestro trabajo. He tenido carta blanca para hacer lo que creía oportuno para el equipo, y poder trabajar de esta manera vale oro”, señaló.Canut ya tiene decidido que no continuará, ya que la directiva del Södertälje ha decidido no jugar competición europea la temporada que viene. “Creo que aquí ya se ha acabado el proyecto y habrá bastante desbandada. A nivel deportivo no puedo hacer ningún paso más hacia adelante”, indicó el técnico, que tiene varias opciones. “No hay nada claro aún. No sé si seguiré entrenando en el extranjero o volveré. Tengo alguna propuesta pero nada en firme, alguna para volver a la Liga Femenina y otras para seguir en el extranjero, por ejemplo a China, y posiblemente pueda salir algo en Estados Unidos, pero de momento no tengo ninguna propuesta en firme. Todo está muy verde”, añadió Canut, que en verano dirigirá a la selección española femenina en el Europeo U18 de Portugal.