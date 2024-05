El Força Lleida mira a ACB y ya trabaja en un hipotético ascenso

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Força Lleida no quiere dejar nada al azar por si salta la sorpresa y el equipo de Gerard Encuentra consigue el ascenso a la Liga ACB, ya sea de forma directa, algo sumamente complicado porque necesita ganar los dos partidos que quedan (Cáceres y Menorca) y que el Coruña pierda los dos y el San Pablo Burgos uno de ellos, o por la vía de la Final Four, por la que luchará ya con el factor pista asegurado después de ganar al Cantabria y de la derrota del Gipuzkoa Basket– y que aspira a organizar si finalmente logra la clasificación.

Es por ello que sus dirigentes ya han empezado a recabar toda la información de lo que supondría asumir tal salto deportivo. Han contactado con diferentes clubes de la Liga y también con la propia ACB para conocer las cifras que se mueven en la mejor Liga de Europa, y que pasan por tener un presupuesto de unos 3,5 millones de euros para confeccionar una plantilla competitiva –más del doble de lo que tiene esta temporada, que ronda los 1,4 millones– y otros dos millones de aval, divididos en pagos de medio millón durante los primeros cuatro años.

Como contrapartida, la patronal aporta a cada club de la Liga un importante pellizco de los derechos de televisión e imagen, con una cantidad fija que se incrementa en función de la clasificación.“No podemos esperar a conseguir el ascenso para comenzar a trabajar en ello, queremos saber lo que necesitamos con antelación para ver si es viable. Desde el club estamos haciendo los deberes, informándonos de todo con algunos equipos de la categoría y también con la asociación de clubes”, reconocía ayer el presiente Albert Aliaga, que tiene claro que “es el momento de atacar el ascenso, si no lo hacemos ahora ya no lo haremos”.

El presidente del Força Lleida también incidió en que asumir un hipotético ascenso a la Liga ACB supone un esfuerzo colectivo, no solo del club, y asegura que si eso pasa, es factible lograrlo. “Si Paeria y Diputación creen en ello, y eso quiere decir que hagan una apuesta decidida, en consonancia con lo que tienen otros clubes de la Liga, podemos conseguirlo. Las instituciones se deben mojar, y sino no pasa nada, seguiremos como hasta ahora”, puntualizó.

Aliaga también reconoció que si no se dan todos los requisitos, no tendrán ningún problema en dar marcha atrás. “Si no tenemos garantizado más o menos que podemos cuadrar el presupuesto para jugar en ACB no lo haremos, no nos temblará la mano a la hora de renunciar. Lo que no haremos de ninguna manera es embarcarnos en algo tan grande sin tener las garantías de que lo podemos asumir. Si es viable, lo haremos, sino, no, y hay muchas posibilidades de que lo sea, pero aquí nos tenemos que comprometer todos, club, instituciones, empresas y abonados”, aseveró.

Actualmente el Força Lleida trabaja sobre dos escenarios para la temporada que viene, jugar en LEB o hacerlo en ACB. En el primer supuesto, la dirección técnica ya ha comenzado a trabajar en la planificación de la plantilla 2024-2025 y ha ofrecido la renovación a dos de sus puntales, los estadounidenses Kenny Hasbrouck y Cameron Krutwig.

El escolta con pasaporte alemán, que se ha perdido los últimos cuatro partidos por unos problemas musculares, es el máximo anotador del equipo con 12,2 puntos por partido, además de aportar 2,6 asistencias y tener una valoración media de 9,4. Por su parte, Krutwig se ha convertido tras su llegada con la temporada ya comenzada procedente del Betis en un pilar fundamental para Gerard Encuentra, tanto en defensa, donde es el máximo reboteador del equipo y el tercero de toda la Liga con siete capturas, como en ataque, donde es el mejor asistente con 2,9 pases, compartiendo honor con los dos bases, Rafa Villa y Nacho Varela, y el cuarto en anotación con 9,7 puntos de media.

En los próximos días se comenzará a hablar con el resto de componentes del equipo para sondear su renovación.

Por otra parte, Osvaldas Matulionis reconoció que llegar a las 24 victorias “es un éxito, pero esto no sirve de nada si no consigues algo más. Es una alegría sobre todo para la afición, pero nosotros queremos un poco más”, dijo el lituano, que ve difícil el ascenso directo porque “no depende de nosotros”, señaló.