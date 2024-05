La piloto de avión leridana que es talismán para las jugadoras del Barça: de Londres a la final de Champions

El Barça volará a Bilbao para jugar contra el Olympique de Lyon su quinta final de la Champions con su avión de Vueling tuneado de azulgrana y con la cara de 10 de las cracks del equipo. El avión, que se estrenó en su vuelo a Londres y trajo suerte para la remontada ante el Chelsea, fue pilotado por una leridana, Gisela Armengol, que espera repetir en el desplazamiento a la final.

“Las jugadoras del Barça me consideran un talismán y quieren que las lleve también a Bilbao. Me haría mucha ilusión, pero es gracioso porque el 25 de mayo me había pedido fiesta porque no quería perderme el Aplec del Caragol. Si quieren que las lleve y Vueling también me lo pide no me podré negar”, admite esta leridana de la partida de Butsènit, que fue la primera mujer comandante en pilotar en una compañía aérea de Arabia Saudí.

Su ‘idilio’ con el Barça Femení comenzó cuando Vueling y el club azulgrana firmaron un acuerdo, convirtiéndose en el primer equipo de fútbol femenino europeo con su imagen proyectada en un avión. “Ellas pidieron que la tripulación fuera enteramente femenina y así fue como nos designaron a mí como comandante, a Iria González como primera oficial y copiloto, y a Irina Godall como sobrecargo”, explica Armengol.

Godall, por cierto, pronunció unas palabras que gustaron mucho a las jugadoras para afrontar con más ganas si cabe el desafío de remontar al Chelsea. “Es curioso porque no me gusta el fútbol, yo soy una apasionada de las motos, pero hay que reconocer que estas futbolistas son una inspiración para las futuras generaciones de mujeres, además de los éxitos deportivos que están logrando”, afirma la piloto leridana que vivió una anécdota con el personal de tierra en Londres que, asegura, “me decepcionó.

Me preguntaron si el equipo que llevaba era el del besito, en relación a lo que había ocurrido con Jenni Hermoso”. Armengol inició con 18 años los estudios de piloto en AeroMadrid y su primer trabajo fue como instructora en el Reial Aeri Club de Lleida.

Trabajó durante más de un año y medio como azafata en Ryanair en Londres, a donde viajó para mejorar su inglés, y después volvió a España para ser instructora de vuelo en TopFly, con base en Huesca, donde enseñaba a alumnos chinos. Después, trabajó como copiloto de aviones turbohélices en Ghana y desde 2011 está en Vueling en Barcelona.