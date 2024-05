El Yeclano, primer rival

El Yeclano, segundo clasificado del grupo IV de Segunda RFEF, será el rival del Lleida en el inicio del camino que lleva al ascenso a la Primera RFEF, según deparó ayer el sorteo celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. El conjunto que dirige Ángel Viadero jugará la ida este domingo en el Camp d’Esports, a las 19.00 horas, y una semana más tarde rendirá visita al equipo murciano con el objetivo de superar la eliminatoria y acceder a la ronda definitiva para dar el salto a la tercera categoría estatal.

El club leridano ha fijado precios especiales (ver desglose) para este play off –ida de primera eliminatoria y también de la segunda y definitiva si se clasifica el equipo– y, en este sentido, el adjunto a la presidencia Marc Torres hizo un llamamiento a la afición para que llene el Camp d’Esports y este sea “un infierno, en el que el rival sienta presión”. “Pido a la gente que venga a este partido porque es el más importante de los últimos seis años. Es verdad que ha quedado un regusto amargo al acabar la Liga porque teníamos altas expectativas de ascenso directo, pero no lo quememos todo. Hubiéramos firmado en septiembre estar así. Tenemos que ir todos a una. Que se note que somos el equipo de la ciudad y no solo eso, sino de un territorio”, se explayó Torres. El director deportivo del Lleida, Raúl Fuster, dijo acerca del Yeclano que “es un equipo complicado, que ha peleado hasta el final el ascenso directo con el Sevilla Atlético. Es un conjunto aguerrido, que compite bien y que tiene incluso mejores números fuera de casa. Intentaremos sacar un buen resultado en el Camp d’Esports para ir a Yecla en las mejores condiciones”. Los emparejamientos de los otros equipos catalanes fueron: Betis B-Europa, Orihuela-Badalona Futur y Sant Andreu-Zamora.

Entradas a mitad de precio para los abonados y packs de 5 y 25

El Lleida anunció ayer los precios que ha fijado para este play off de ascenso. Así, los abonados también pagarán por la entrada, pero será a mitad del precio habitual en venta anticipada. La localidad de Tribuna costará 10 euros (en lugar de los 20 que ha costado durante la Liga), la de Lateral 7,5 euros (en lugar de 15) y la de Gol 5 euros (en lugar de 10). La venta de entradas para los abonados comenzó ayer por la tarde y durará hasta el sábado, con horarios de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00. En cuanto al público en general, la venta comenzará mañana miércoles con los mismos horarios hasta el sábado.Además, el club también ha dispuesto unos packs de entradas a precios populares. Habrá dos tipos de lotes, de 5 y de 25 entradas. Los packs de 5 entradas costarán 75 euros en el caso de Tribuna, 45 euros si es la grada de Lateral y 25 si es la zona de Gol.En cuanto a los packs de 25 entradas solo habrá esta oferta en las gradas de Gol y Lateral. En Gol costará 100 euros y en Lateral 175.El Lleida, a través de Marc Torres, quiso dejar claro que no servirán ninguna de las promociones que ha habido durante la temporada y que el mismo día del partido los precios serán los habituales.

El equipo murciano llega al play off tras sumar 4 de 15 puntos

El Yeclano llega a este play off tras haber tenido opciones de ascender directamente durante la Liga, como le ocurrió al Lleida, pero al final fue segundo sumando 60 puntos (17 victorias, 9 empates y 8 derrotas), con 43 goles marcados y 29 encajados. Fijándose en la trayectoria de los últimos partidos (4 puntos sumados de 15) llega al play off en una dinámica parecida al Lleida (7 de 15). Perdió en casa el domingo en la última jornada de Liga ante el Manchego (0-1), que se jugaba eludir el descenso directo, aunque es cierto que el conjunto de Yecla alineó a un equipo con varios jugadores no habituales pensando en reservar titulares para el play off.Su entrenador es el murciano Adrián Hernández, de 42 años, que suele emplear un 4-4-2 y que tiene en Javi Pedrosa, con 6 tantos, y a Pau Pérez, con 5, a sus máximos goleadores. Hombres importantes son el defensa central Gabri Clemente, pieza intocable en el once del Yecla, y el delantero Sergio Sanchís Hernández, conocido como ‘Serpeta’, muy rápido y vertical.