El Alpicat cierra con el Barça la cesión de Jan Munné

El HC Alpicat continúa trabajando en la confección de la plantilla con la que hará su debut la próxima temporada en la OK Liga. De momento están confirmadas dos bajas, la de los argentinos Mathias Arnáez y Franco Scarso, tal como avanzó SEGRE la semana pasada, por lo que el club hace ya tiempo que trabaja en la búsqueda de sus sustitutos. Uno de ellos llegará, a falta de la confirmación oficial, del FC Barcelona, que ha cerrado la cesión por una temporada de una de sus promesas, Jan Munné, de 19 años.

El jugador de Masquefa llegó a la base azulgrana en 2016 procedente del Igualada, comenzando en etapa alevín y llegando hasta el Barça Atlètic de OK Liga Plata. Llegó a debutar con el primer equipo barcelonista la temporada 2022-2023 y en esta ha disputado un encuentro en la máxima categoría. Con el filial ha sido uno de los más destacados, acabando como máximo goleador del equipo con 14 dianas, además de dar cuatro asistencias y anotar una de las cuatro faltas directas que ha lanzado.El Alpicat también está negociando el fichaje del goleador Bernat Yuste, de 23 años y formado en la cantera del Igualada. Esta temporada ha militado en el Rivas de Madrid, que ha descendido de la OK Liga y con el que ha marcado un total de 22 tantos, y todavía no ha dado una respuesta a la oferta que tiene sobre la mesa.En cuanto a la portería, y después de que el leridano Albert Mola declinara volver a Lleida para seguir en enrolado en la Liga portuguesa, el club del Segrià trabaja en el regreso de Xavier Bosch, que ya defendió los colores del Alpicat hasta hace dos temporadas, cuando fichó por el Igualada. El meta de Juneda ha estado alternando esta última temporada la portería del filial, que milita en la OK Liga Plata, con la del primer equipo, con el que ha jugado 10 partidos y algunos de la Europe Cup, título que los igualadinos conquistaron hace pocas semanas. No obstante, Xavier Bosch, de solo 20 años, tiene también una importante oferta de Italia y, pese a que acaba contrato, no está del todo descartado que pueda renovar por el Igualada.