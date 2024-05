El Lleida, con 4.000 entradas vendidas para el play off

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Lleida Esportiu ya ha vendido 4.014 entradas para el estreno del equipo en el play off este domingo (19.00) ante el Yeclano Deportivo, según las cifras facilitadas por el club una vez cerradas las oficinas. En el segundo día de venta al público general, la entidad vendió casi 900 entradas más, ya que cerró el miércoles con 3.132 localidades vendidas.

La venta anticipada continuará hasta el mañana, en horarios de 10.00 a 13.00 y de 17.00 a 20.00 y cabe recordar que los abonados también pagan entrada, pero a mitad de precio en venta anticipada. Es decir, 10 euros la localidad de Tribuna, 7,5 la de Lateral y 5 la de Gol, mientras que el resto de aficionados pagan el doble en todas las localidades.El partido del domingo será la ida de la primera eliminatoria del play off, que se resolverá el siguiente domingo en Yecla, también a las 19.00. El conjunto azul buscará superar esta primera eliminatoria para jugarse el ascenso en una posible ronda de un play off para el que ayer anunció un nuevo patrocinador.Tal y como adelantó ayer SEGRE, el club ha alcanzado un acuerdo con el Grupo Pons, al que pertenece la bodega Clos Pons, que se convierte en patrocinador durante la promoción de ascenso a Primera RFEF.La firma del acuerdo tuvo lugar entre Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida Esportiu, y Eduard Pons, CEO de Pons, en la bodega del grupo. La apuesta de la empresa leridana por este patrocinio se fundamenta “en el impulso y la energía generados por los logros obtenidos en la gestión actual del Lleida Esportiu en poco más de dos años”, según declaró Edu Pons. “La oportunidad de respaldar al equipo en un momento crucial, como los partidos de promoción de ascenso, refleja el compromiso de esta sólida marca leridana de identificarse y colaborar con proyectos de proximidad y arraigo”, añadió.