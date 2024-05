El juez de competición da por finalizado el Lleida-Yeclano: no se jugarán los minutos de tiempo añadido

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

No habrá tiempo añadido al tiempo añadido. El Lleida Esportiu - Yeclano de la primera eliminatoria de ascenso a 1ª RFEF ha acabado con el resultado de 0-1 y no se disputarán los 7 u 8 minutos que quedaban para disputar. El juez de competición así lo ha determinado. No se jugará lo que falta. Y el Lleida lo puede recorrer en las próximas 48 horas.

El partido quedó suspendido de forma temporal en el minuto 93, a los tres minutos de los 10 que se habían añadido de más, cuando algunos aficionados de Tribuna lanzaron objetos en la zona del banquillo rival -botellas de agua y un mechero, según el acta arbitral- , que impactaron al delegado del Yeclano, que quedó tendido al suelo y requirió asistencia médica.

Después de unos momentos de mucha tensión en que el entrenador visitante se enfrentó con un agente de los Mossos d'Esquadra, el árbitro decretó la suspensión del partido.

En un partido extraño tampoco salieron los técnicos al final del partido. En su lugar lo hizo Marc Torres, adjunto a la presidencia del Lleida, que condenó los hechos y aseguró que el club lo investigará y trabajará para identificar a los responsables del lanzamiento de objetos. Torres aseguró anoche que el Lleida había ofrecido al Yeclano acabar el partido a puerta cerrada, pero que el club murciano se negó. Sobre la actitud de los Mossos d'Esquadra contra el staff del Yeclano -con algún empuje-, Torres aseguró que la actuación de la policía catalana fue la correcta.

Ahora el Lleida tendrá que remontar en Murcia un partido con todo en contra, donde no sólo no le valdría una victoria mínima por 0-1 (por desventaja en la clasificación en caso de empate a goles pasaría el Yeclano matemáticamente), sino que espera un ambiente hostil después del partido de ida en el Camp d'Esports de Lleida.

El árbitro suspendió el partido al no “acreditarse la seguridad”



En el acta, el árbitro Manuel Ramírez Marco explicó que, después de mantener conversas con ambos equipos y los cuerpos de seguridad, procedió a “decretar la suspensión definitiva porque no se acredita la seguridad para todos los intervinientes”. Según el suyo redactado, el yeclano se negó a reprender el partido porque “tenían miedo de volver al campo”, mientras que el Lleida tenía la intención de continuar y los Mossos ofrecieron la posibilidad de perimetrar el terreno de juego con agentes, pero según él dijeron que era imposible desalojar las gradas, por lo cual no podían ofrecer una garantía total de seguridad”.

Además, confirmó que lo que provocó la suspensión fue el impacto “de una botella con tapón” en el delegado visitando y que “durante un primer intento abortado por entrar en los vestuarios se volvieron a lanzar objetos y el visitante Algisí recibió el impacto de un mechero cuando el Yeclano se retiró hacia los vestuarios”.