El Barça acabará segundo

El Barça aseguró matemáticamente la segunda plaza tras derrotar ayer, con un gol de Robert Lewandowski y un doblete de Pedri (3-0), al Rayo Vallecano, que igualmente certificó la permanencia.

A los azulgranas les bastaba un triunfo para sellar el subcampeonato y el consiguiente pasaporte para la próxima edición de la Supercopa española (5,8 millones de ingresos como mínimo) en cuya semifinal se enfrentará al Athletic, vigente campeón de Copa, el 15 o 16 de enero en Arabia Saudí.En el último partido del curso en Montjuïc, el cuadro azulgrana impuso su contundencia en el área, con un gol tempranero de Lewandowski a pase de Lamine Yamal y dos tantos de Pedri en tres minutos en la segunda mitad, para superar a un Rayo voluntarioso. La incertidumbre sobre el futuro Xavi Hernández, que podría haber dirigido su último partido como técnico del Barça frente a la afición azulgrana, se manifestó en las gradas. En múltiples ocasiones, la grada de animación inició cánticos de “Xavi sí, Laporta no”, que fueron respondidos con pitos por la mayor parte del estadio.En cualquier caso, el técnico egarense apostó por una alineación continuista con tres cambios respecto a la victoria del pasado jueves en Almería: el regreso de Gündogan, Cancelo y Raphinha por Héctor Fort, Pedri y Ferran Torres.

A falta de una jornada para el cierre del curso todo quedó resuelto en LaLiga EA Sports: el Cádiz selló su descenso definitivo a Segunda acompañando a Granada y Almería, el Barcelona fue subcampeón, el Atlético Madrid quedó fuera del podio y el Betis se subió a la Liga Conferencia en detrimento del Villarreal, que se quedó fuera de Europa.

El Athtletic vivió una jornada emotiva, de despedidas en San Mamés. Los dos que se van, Raúl García e Iker Muniaín, marcaron para dar la victoria al campeón de copa frente el Sevilla (2-0).

El Girona aseguró la tercera plaza en un Mestalla enrarecido que protestó contra el máximo accionista Peter Lim.

El delantero Sorloth firmó un póquer para igualar el 1-4 de la primera parte del Real Madrid.

Xavi: “Laporta siempre ha ido de cara y lo hará cuando hablemos”

El entrenador del FC Barcelona Xavi Hernández aseguró que el presidente del club, Joan Laporta, “siempre” le “ha ido de cara” y también “ha sido honesto”, en alusión a su futuro, y vaticinó que “seguro que lo será” otra vez cuando se reúnan al acabar esta temporada para decidir sobre su continuidad.Durante el encuentro, parte de la grada criticó a Laporta. “Con total sinceridad, esto no me ha gustado, evidentemente. No me gusta cuando apuntan a una persona del club, ya sea el presidente, sea el entrenador o sea un futbolista”, dijo.Laporta y Xavi se vieron unos minutos después de la comparecencia del técnico tras el partido, pero desde el club apuntaron que no habrá novedades esta semana.