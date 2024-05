A sellar la Final Four

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El ICG Força Lleida visita hoy (20.45) el Centro de Tecnificación de Alicante con el objetivo de finiquitar por la vía rápida su clasificación para la Final Four de ascenso a la ACB, para la que el club presentó este miércoles su candidatura a organizarla. El equipo acude a la cita con la tranquilidad que da dominar la serie por 2-0, con un margen de error amplio, todo lo contrario que su rival, que sabe que no puede fallar más.

“Ellos tienen que ganar, porque si no se van fuera, pero nosotros plantearemos el partido como si la serie estuviera empatada, no queremos pensar si ellos tienen más presión o no. Vamos pensando solo en mañana –hoy– y como si fuera una final”, apuntó ayer Gerard Encuentra, que fue cauto y recordó el play off de cuartos que jugaron hace dos temporadas ante el Cáceres. “Íbamos 2-0 y parecía que ya estaba todo hecho, que ya sacaríamos una victoria más, pero no es tan fácil. Desde esa experiencia hemos querido transmitir lo que vivimos entonces para que no nos suceda ahora”.El técnico leridano se espera un tercer partido muy físico, nada que ver con los dos primeros. “Mi sensación es que no será tan táctico, que sí que lo pensaba en los primeros dos partidos. Me espero un encuentro de mucho contacto, en el que nos cogerán, nos empujarán, nos apretarán, jugarán al límite, esa es mi sensación. Los dos primeros sí que se centraron más en temas tácticos, pero este creo que será más físico, de dureza, y tenemos que estar preparados”, indicó. Para ello, el staff ha programado esta semana algún entrenamiento reproduciendo un ambiente hostil a través de la megafonía. “Hemos hecho nuestros ajustes de cara al partido y un día entrenamos con mucho ruido por la megafonía, para que los jugadores se acostumbraran al ambiente que nos podemos encontrar el viernes, que ni podíamos escucharnos los unos a los otros”, explicó el técnico leridano, que añadió: “Sabemos que nos espera un rival con ganas, que ha hecho un llamamiento a su gente para llenar el pabellón, un pabellón que normalmente aprieta mucho y que donde sabemos que no se dan nunca por vencidos”.Encuentra es consciente de que controlar las emociones será algo importante. “Está claro que tendremos que controlar sobre todo los niveles de frustración. Tenemos que ser capaces de no perder la pelota cuando ellos nos aprieten, porque sabemos que es un equipo que corre muy bien al contraataque. Está claro que habrá momentos que a lo mejor una falta que a nosotros nos parece evidente no la pitan y tenemos que estar preparados para seguir en partido y no desconcentrarnos. Creo que en eso el equipo es bueno y también tenemos que jugar con sus emociones, porque ellos se lo juegan todo, tienen que ganar sí o sí”, afirmó.El club ha fletado un autocar para los seguidores, mientras que en el Aplec del Cargol se instalará una pantalla gigante en la glorieta de los Camps Elisis para seguir el partido.