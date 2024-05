El Bell-lloc, a Nacional Catalana 10 años después

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Club Patí Bell-lloc, con 51 años de historia, volverá a jugar la próxima temporada en la Nacional Catalana, la tercera categoría del hockey sobre patines, una década después. El club del Pla d’Urgell, que llegó a militar en la Segunda división estatal, la actual OK Liga Plata durante diez temporadas consecutivas, entre 1995 y 2005, ha encadenado su segundo ascenso en dos años, a Primera y ahora a Nacional Catalana, siguiendo la hoja de ruta que se marcó en 2022 para volver a ser uno de los referentes del deporte rodado en la provincia.

El club ha pasado en dos temporadas de estar al borde de la desaparición, con solo un equipo sénior en Segunda Catalana y un prebenjamín, a tener actualmente cinco y la escuela, con cerca de una veintena de niños y niñas y casi 70 en toda la entidad, una cifra que la próxima campaña se incrementará con la creación de dos conjuntos más de base, uno de ellos femenino (minifem), el primero en la historia de la entidad. “Hemos vuelto a despertar la ilusión por el hockey en Bell-lloc, a disfrutar de nuevo”, señala su presidente, Jaume Galán, que cumple su sexto mandato y que reconoce que el próximo reto será alcanzar la OK Liga Plata. “No renunciamos a nada. Mantenernos será un éxito, pero el reto es el ascenso a Plata, que para una población de unos 2.000 habitantes sería un gran logro”, aseguró.El Bell-lloc dio un salto de calidad hace dos temporadas con el retorno de tres jugadores de la localidad que estaban jugando en la elite, como el portero Gerard Folguera, entonces en el Lleida Llista de OK Liga; Pol Franci, que venía del Manlleu de la misma categoría, e Iker Bosch, del Ploufragan francés, que es el actual coordinador de la entidad. “Hemos conseguido dos de los retos que nos habíamos propuesto hace dos años, ascender a Nacional Catalana y ampliar la base, que es fundamental de cara al futuro”, señaló Bosch, que tiene claro que el reto para la próxima temporada “será consolidar la categoría, y si estamos con opciones de luchar por el ascenso a Plata, lo intentaremos, pero no será nada fácil. Habrá que reforzarse bien”, señaló.

El Mollerussa desciende a Primera y el Juneda, a Segunda

El hockey sobre patines leridano está viviendo el mejor momento de su historia. La temporada que viene tendrá tres equipos en OK Liga, el Llista y el Alpicat en la categoría masculina y el Vila-sana en la femenina, con la posibilidad de que haya un cuarto si el Alpicat femenino gana el play off. Por abajo la situación no es tan positiva, ya que el Mollerussa certificó este pasado domingo el descenso de Nacional Catalana, por lo que no habrá derbi con el Bell-lloc, y el Juneda también ha bajado, en su caso a Segunda.