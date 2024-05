Condenados al tercer partido

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats encajó ayer una goleada tan abultada como dolorosa en la pista del Caldes (5-0), que le condena a jugarse la clasificación para Europa en un tercer partido que se jugará el próximo sábado, 1 de junio, en el Onze de Setembre (20.00). El play off entre el noveno –los leridanos– y el décimo –los barceloneses–, con una plaza en la WSE Cup en juego, llegó a Caldes con ventaja leridana, después de que el primer encuentro finalizara 7-3 a favor de los de Edu Amat. En esta eliminatoria no cuenta la diferencia de goles. Se lleva el premio el equipo que gana dos partidos. El triunfo del Caldes igualó la serie (1-1) y gracias a que el Llista tiene a favor el factor pista, se jugará ir a Europa, por octava temporada consecutiva, con el apoyo de su afición, en el que ya será el último partido de la temporada.

El Llista quería ganar y sentenciar la eliminatoria por la vía rápida, pero el Caldes salió muy fuerte, empezó a buscar la portería leridana y cuando los de Amat lograban recuperar la bola, esta duraba muy poco en su poder. Aún no había logrado el Finques Prats sacudirse el dominio local, cuando llegó el 1-0. A los 7 minutos de partido Nico Ojeda cometió un penalti que le supuso una tarjeta azul. Lanzó Roger Presas y aunque Javi Sánchez detuvo el lanzamiento en primera instancia, el rechace cayó de nuevo en poder del jugador local, que esta vez no perdonó y abrió el marcador.Reaccionó rápidamente el Llista, que dispuso acto seguido de una doble ocasión de Sergi Folguera. Fue la primera de numerosas ocasiones que quedaron en nada, o bien por la falta de acierto de los leridanos, o por las buenas intervenciones del meta del Caldes, Arnau Martínez, que se mostró insuperable.Aunque el Caldes llegaba con más facilidad, el Llista también mostraba sus garras, como en un gran remate a la media vuelta de Sebas Moncusí, que mereció el premio del gol. Dos minutos después marcó Sergi Folguera, pero los colegiados lo anularon alegando que había rematado desde el suelo, tras caerse empujado por un jugador local. Parecía que la primera parte iba a finalizar con el 1-0 y que el descanso iba a servir de ‘reset’ para los leridanos, cuando a falta de tres minutos para acabar la primera parte Adrià Ballart anotó el 2-0, que hizo daño.La segunda parte no podía comenzar peor para el Finques Prats. No habían pasado ni dos minutos cuando de nuevo Adrià Ballart anotaba, para poner un desalentador 3-0 en el marcador. El Llista lo intentaba, no bajó los brazos, pero la suerte le seguía siendo esquiva. Y en el minuto 36, de nuevo Ballart, perforaba la meta leridana poniendo el 4-0.El partido entró en los diez últimos minutos con otro golpe, el 5-0 anotado por Marc González. Aún pudo marcar otro gol el Caldes, pero Marcos Blanqué falló un lanzamiento directo en el minuto 46, igual que Folguera en el 47. La clasificación se la jugará el Llista en casa.

El Lleida Llista encajó los tres primeros goles al principio de cada parte y al final de la primera

El entrenador del Finques Prats Lleida Llista, Edu Amat, se confesaba “decepcionado” tras el partido, no solo por la derrota, también por lo abultado de la misma, un resultado que consideró “excesivo”. Explicó que “el partido se les ha puesto muy pronto de cara y en la segunda parte, tanto el 3-0 como el 4-0, han llegado después de ocasiones nuestras muy claras”.

El técnico añadió que “queríamos la victoria y acabar ya con la serie, pero aún nos queda el tercer partido, que jugaremos en nuestra pista y con nuestra gente animándonos”. Amat no cree que los jugadores hayan llegado fatigados a este final de temporada. “Físicamente estamos bien y creo sinceramente que nos merecíamos un resultado mejor y no marcharnos con nuestro casillero a cero. Hemos tenido ocasiones, su portero ha parado mucho.. Y la suerte es que el play off se resuelve ganando dos partidos, da igual la diferencia de goles en cada partido. Ahora vamos 1-1”, comentó.También reconoció que el 5-0 de ayer había afectado a los jugadores. “Sí, estamos tocados porque queríamos cerrar la eliminatoria aquí”, insistió. “Después del buen partido que hicimos en el Onze de Setembre, queríamos ganar an Caldes. No ha podido ser y además hemos encajado un resultado demasiado abultado”. Pidió, en cambio, que esta derrota sirva de motivación para el tercer encuentro. “Tiene que ser una motivación extra. Ya he dicho que el equipo quiere ir a Europa y todos tenemos esa ambición”.Añadió que “con un poco más de acierto, el partido hubiera cambiado. No ha habido sobre la pista la diferencia que pueda pensar alguien viendo el marcador. Insisto en que el 5-0 es excesivo, porque el equipo no ha bajado los brazos en ningún momento. Ha luchado hasta el final, pero no hemos tenido el día de cara a la porttería contraria. Toca resolver en el Onze de Setembre”.