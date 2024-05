Otro podio de Márquez desde atrás

Publicado por Agències Verificado por Creado: Actualizado:

Marc Márquez consiguió ayer, con una tercera plaza, su cuarto podio consecutivo partiendo desde más allá de la décima posición en parrila, después de los que consiguió el sábado en el esprint y en las dos pruebas de Le Mans, en las que partía decimotercero. Ayer, en el Gran Premio de Catalunya salía aún más atrás, decimocuarto, y aunque no consiguió hacer una gran salida fue recuperando posiciones poco a poco hasta alcanzar a Aleix Espargaró (Aprilia), a quien le arrebató la tercera plaza pese a sus intentos de recuperarla en la última vuelta.

Muy lejos del cerverino, a más de 10 segundos, Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo) conquistó la victoria batiendo en el mano a mano a Jorge Martín (Pramac Ducati), que continúa al frente de la general del campeonato, con 39 puntos de margen respecto al italiano y 41 sobre Márquez, que perdió la segunda plaza provisional en el Mundial que había ganado el sábado en detrimento del vigente campeón del mundo.Bagnaia demostró ser el más rápido rodando siempre en ritmos de 1:40, que le permitieron tomar la cabeza de carrera a falta de seis vueltas para el final y no perderla, resarciéndose de la caída del sábado en el giro final cuando marchaba primero que le privó de celebrar la victoria y sumando así su tercera victoria un domingo esta temporada. Por su parte, Àlex Márquez también recuperó algunas posiciones desde su decimotercera plaza de salida y anotó un séptimo puesto tras rodar sexto durante algunas vueltas.Nada más apagarse los semáforos, el ‘poleman’ Aleix Espargaró (Aprilia), ganador al esprint el sábado, cedió dos posiciones para que Bagnaia pasase a liderar la carrera por delante de Acosta. Martín, por su parte, consiguió situarse tercero en la segunda vuelta para lanzarse a por la dupla delantera, con un Espargaró que también cedió ante un Raúl Fernández (Aprilia) que también demostró un gran ritmo en carrera tras salir tercero en parrilla.Mientras tanto, Marc Márquez solo pudo ganar tres puestos en la salida y otra más en la siguiente, por lo que tuvo que tomárselo con calma para no desgastar el neumático blando trasero que montó, a diferencia del medio que puso el resto de la parrilla a excepción de Acosta y su hermano Àlex, que también optaron por el blando.Dos giros más tarde, Martín superó a Acosta, y uno después se hizo con la cabeza de carrera al adelantar por el interior a Bagnaia. El de Mazarrón se recuperó y, en la vuelta 6, también se deshizo del transalpino para lanzarse a la caza de Martín. Por detrás del trío de cabeza, se situaron Brad Binder, Raúl Fernández, Aleix Espargaró, Franco Morbidelli (Pramac Ducati) y Marc Márquez, que había recuperado dos posiciones más y aprovechó la caída de Jack Miller (KTM) para colocarse octavo, con su hermano justo por detrás.Sin embargo, la lucha de Acosta acabó a 14 giros para el final con una caída en la curva 10, que le hizo incorporarse a la cola del pelotón y que dejó a Bagnaia vía libre para llegar al madrileño. Poco a poco, se fue echando encima de Martín, y con solo seis vueltas por delante consiguió el adelantamiento y empezó a escaparse.En el grupo perseguidor, Marc Márquez (Ducati) se situaba quinto, por detrás de Aleix Espargaró y de Raúl Fernández (Aprilia) tras superar a un Morbidelli que le mantuvo pegado a su rueda durante vueltas y, posteriormente, a Brad Binder, al que se le desvanecieron los neumáticos y perdió mucho ritmo. En la frenada de la curva 1 y a cinco giros para el final, el de Cervera se situó cuarto, pasando con facilidad a Raúl Fernández, y en la vuelta posterior también superó a Espargaró para entrar en el podio.Sin embargo, Márquez no pudo escaparse porque sus ruedas sufrieron más desgaste en el tramo final y en la última vuelta de carrera tuvo que defenderse ante un Aleix Espargaró que quiso recuperar su posición de podio. Aun así, terminó cuarto, mientras que Raúl Fernández acabó sexto, superado por Di Giannantonio (Ducati VR46) en los últimos giros y por delante de Alex Márquez, séptimo. Además, Maverick Viñales (Aprilia) completó la prueba decimotercero, Acosta fue decimocuarto pese a la caída, Joan Mir (Repsol Honda) finalizó decimosexto y Alex Rins (Yamaha), vigésimo. Augusto Fernández (KTM) no pudo terminar.

Márquez: “No sabía que estaba luchando por el podio”

Marc Márquez reconoció tras la carrera que “no sabía que estaba luchando por el podio. Pensaba que estaba luchando por un quinto y cuando he pasado por la meta me ha entrado un chute de adrenalina al ver que era tercero”.El cerverino también aclaró que “no me siento muy orgulloso de la remontada porque viene de un error el sábado. Pero aparte de esto, es positivo sumar un podio en un circuito en el que siempre sufro tanto, gracias al trabajo que hemos hecho todo el equipo”.Además, añadió que su posición de salida le obligó a tomar “la decisión arriesgada” de “escoger la goma blanda”. “Era la única solución para poder atacar desde el principio. Normalmente, con el neumático medio te quedas atascado y luego no es posible adelantar. Desafortunadamente, la salida no ha sido buena, pero sabía que era una carrera larga y no quería estresar los neumáticos. Después, cuando he adelantado a Espargaró, he tratado de seguir tirando, pero ya había acabado con el neumático. Aun así, he podido defender la posición, así que estoy muy contento”.Sobre sus opciones en el Mundial reconoció que ahora mismo “es un campeonato de dos (Martín y Bagnaia), con un tercero que espera engancharse aunque sea con los dientes”. “Se intenta dar el máximo y de momento estamos allí, pero no se van a salvar todos los fines de semana como este”, concluyó.

Ogura se estrena esta temporada y Alonso, nuevo líder en Moto3

Ai Ogura (Boscoscuro) consiguió su primera victoria de la temporada en Moto2 tras imponerse en Montmeló por delante de Sergio García Dols (Boscoscuro), que aumenta su ventaja en la clasificación provisional del Mundial. El castellonense llegó a Barcelona con siete puntos de ventaja en el campeonato sobre el estadounidense Joe Roberts, que fue octavo y ahora se encuentra 21 puntos por detrás de García Dols. Por su parte, el brasileño residente en Alcarràs Diogo Moreira (Kalex) abandonó por una caída en las primeras vueltas.En Moto3, el colombiano David Alonso (CFMoto) logró la cuarta victoria de la temporada, lo que le otorga el liderato en la provisional del Mundial de la categoría, superando a Daniel Holgado (GasGas), ayer sexto.