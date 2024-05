Doble medalla del leridano Sergi Jurado en el Estatal

El ciclista leridano Sergi Jurado ha revalidado su título de campeón de España contrarreloj al imponerse en esta disciplina en el Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico, que se disputó en la localidad murciana de Caracaba de la Cruz. A este éxito añadió la medalla de bronce en la modalidad de carretera, aunque no pudo repetir el doblete de sus anteriores participaciones. En 2021, 2022 y 2023 ganó la medalla de oro en ambas disciplinas. Jurado compite con el Club Esportiu Sord Ripollès, dentro de la Federación Española de Deportes para Sordos (FEDS).

El leridano es triatleta, pero como explica “este deporte no está dentro de las disciplinas de la FEDS. Por eso solo puedo competir en ciclismo, atletismo o natación. Hasta ahora solo me he presentado en ciclismo y no ma ha ido nada mal”, explica recordando que, a las medallas de estos cuatro últimos años debe sumar que “en 2018 también fui Campeón de España de ciclismo para sordos, aunque el formato no era como el actual”.Su disciplina es una más dentro del Campeonato de España Paralímpico, por lo que, explica que “por ese motivo son pruebas más cortas de lo habitual. En la crono son 21 kilómetros, en un recorrido de 10’5 km al que hay que hacer ida y vuelta y en la prueba en línea 64, cuatro vueltas a un circuito de 16”.Lamenta que en la prueba de carretera tuvo una avería en su bicicleta que le impidió luchar por el oro. “La contrarreloj salió como la tenía prevista y me colgué la medalla de oro, pero en la prueba en línea se me rompió el cambio. Después de la segunda vuelta íbamos tres destacados y cuando intenté atacar para llegar solo a meta tuve la avería. Pude salvar el bronce, así que, aunque me dejó cierto sabor agridulce, el balance es positivo. Pero sí, quería revalidar el doblete de los tres años anteriores”, añade.Su proyecto más inminente será “intentar hacer la mínima en maratón para ir en diciembre a Taipei, donde se disputan los World Deaf Athletics Championships. De hecho, este muncial se hace en julio, pero la maratón la han trasladado a diciembre”. Además, en septiembre irá al World Deaf Cycling Championships, que se celebran en Polonia.