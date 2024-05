El Manresa ronda a Encuentra

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

Gerard Encuentra figura en la lista de técnicos para ocupar el banquillo del Baxi Manresa que ha quedado vacante después de la marcha de Pedro Martínez, que ayer fue presentado como nuevo entrenador del Valencia Basket para las dos próximas campañas. El técnico leridano, que está inmerso en la preparación de la Final Four de ascenso a la Liga ACB del próximo 8 y 9 de junio, renovó recientemente por dos temporadas, por lo que tiene contrato con el Força Lleida hasta el 2026, aunque tiene una cláusula de salida en caso de dirigir a algún equipo ACB.

Según apuntan algunas fuentes, el club de Bages tendría como primera opción a Joan Peñarroya, extécnico entre otros de Manresa, Andorra, Burgos y Valencia y que se encuentra sin equipo desde que en octubre pasado fuera destituido en el Baskonia, aunque su retorno parece sumamente complicado. En la lista de futuribles también se encuentran, entre otros, Salva Maldonado, ayudante de Pedro Martínez esta última campaña en el Manresa, y Gerard Encuentra, cuya trayectoria al frente del ICG Força Lleida ya ha despertado el interés de algún club ACB.Con la Final Four a la vuelta de la esquina, cualquier negociación con el técnico leridano debería posponerse hasta el día 10 de junio, con el agravante de que, si el Força Lleida logra el ascenso a la Liga ACB, Encuentra continuaría en el cargo para cumplir su sueño, debutar en la máxima categoría del baloncesto estatal dirigiendo al equipo de la ciudad.Encuentra es el entrenador de moda en la LEB Oro, no en vano ha llevado a un equipo como el leridano, lejos de los presupuestos que manejan los principales equipos de la categoría, a jugar su tercer play off consecutivo y a su segunda Final Four en tres años –la primera fue en la 2021-2022–.Por otra parte, el club leridano abrirá hoy, a partir de las 10 de la mañana, la reserva previa online de 150 entradas para la Final Four, exclusivamente para abonados. Hasta el sábado no se conocerá la sede de esta fase final, si bien mañana se podría clarificar en función del resultado del quinto partido del Estudiantes, que es el principal rival en la lucha por organizar el evento.

“Me encantaría jugar la Final Four en casa”

Javi Vega, pívot del ICG Força Lleida, reconoció ayer que “me encantaría que la Final Four fuera en Lleida, porque se notaría mucho el factor pista y sería muy bonito para el club y la ciudad, sería un gran premio”. Preguntado sobre si jugarla en el Barris Nord supondría más presión para el equipo, el pívot de Leganés fue claro: “Presión ninguna, porque el objetivo lo hemos cumplido y ahora es el momento de ponerle la nota final. Preferimos jugar en casa porque aquí a la mínima se encienden siempre y te llevan en volandas, se nota mucho”, señaló.

Jornada de puertas abiertas para la base

El Força Lleida ha abierto las inscripciones para formar parte de los equipos de base, ya sea para los de canasta pequeña (nacidos entre 2012 y 2020), que sería los equipos baby, escuela, premini y mini, y los de canasta grande (nacidos entre 2008 y 2011), que podrán participar en una jornada programada para el 14 de junio.