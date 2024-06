Fuera de Europa

Publicado por Xavier Pujol Verificado por Creado: Actualizado:

El Finques Prats Lleida Llista no jugará la próxima temporada competición europea después de caer ayer en el tercer partido del play off ante el Caldes por 1-4, un resultado del todo irreal e inmerecido, pero que impedirá a los listados estar en Europa por octava campaña consecutiva. El partido, que suponía el cierre, fue el fiel reflejo de lo que ha sido la temporada para el Finques Prats, un equipo ultra ofensivo, generador de muchísimas ocasiones –ayer más de treinta– pero con una efectividad bajísima, un aspecto que le acabó condenando a luchar por la permanencia, que al final pudo asegurar en la última jornada.

La primera mitad fue prácticamente un monólogo del conjunto de Edu Amat, que pese a un dominio insultante y a gozar de más de una veintena de ocasiones, la mayoría muy claras, fue incapaz de perforar la portería defendida por un muro llamado Arnau Martínez, que ayer asumía la titularidad en detrimento del leridano Jordi Pons. Las hostilidades se rompieron rápido. Jordi Badia puso a prueba a los 20 segundos los reflejos del meta cedido por el FC Barcelona. El de La Seu d’Urgell probó fortuna otras dos veces seguidas con el mismo resultado. Aragonès, a los siete minutos, estampó la bola en la visera del portero y Folguera, uno más tarde, gozaba de una doble ocasión que Martínez también logró desbaratar. El Caldes, con un plan ayer muy defensivo, seguía sin inquietar arriba, superado por completo por la intensidad leridana. Paiva, Nico Ojeda y Julián Martínez también lo intentaron sin suerte hasta que superado el ecuador de la primera parte, Folguera forzó una falta directa. Era la ocasión para romper el maleficio, pero Ojeda perdió el control de la bola cuando encaraba al portero.A partir de ahí el Caldes pareció despertar y gozó de dos ocasiones, la más clara de Pujadas que Zapater logró detener milagrosamente estirando la pierna izquierda. En el tramo final del primer periodo el Finques Prats volvió a intensificar su asedio y Badia y Paiva tuvieron sendas ocasiones, pero la más clara la tuvo Aragonès que, tras un servicio de Moncusí, se quedó solo ante Martínez, que salvó el gol con una parada espectacular cuando los aficionados casi se disponían a celebrarlo. Pese a un domino casi absoluto, el Llista se iba a los vestuarios sin marcar, algo inaudito visto lo visto, pero nada extraño para un equipo que ha tenido en la falta de efectividad ante portería su talón de Aquiles durante casi toda la temporada. Por fortuna, su portería seguía también a cero, pero no tardó en cambiar la situación, ya que a los 50 segundos de reanudarse el partido, un disparo de Roger Presas desde el centro de la pista lo desvió sutilmente Marc González y la bola, tras tocar en el palo, entró en la potería defendida por Zapater. Era un jarro de agua fría para un equipo que había merecido ir por delante y que veía como le tocaba remar contracorriente. Pero si algo le sobra a este equipo es orgullo, y no tardó en reponerse del golpe y volver a la pelea. Nico Ojeda avisó dos minutos después con un potente disparo, pero Martínez logró desviar la bola lo suficiente para que impactara en el larguero y saliese fuera. La suerte se estaba aliando, además, con el Caldes. Los listados no desfallecieron y continuaron su acoso. El propio argentino gozó de otra oportunidad y Aragonès dos de seguidas, pero todas acabaron muriendo ante el meta rival.Marc González dio un primer aviso enviando una bola al palo tras una jugada un tanto polémica, a la que siguió otra por un derribo de Martínez a Aragonès dentro del área que los colegiados no vieron como penalti. Las ocasiones seguían sucediéndose ante la portería barcelonesa. Moncusí tuvo la ocasión para empatar con un penalti que él mismo forzó, pero de nuevo Martínez paró el disparo. Para colmo, Ojeda vio una azul por derribar a un rival y Gurri no desaprovechó el regalo e hizo subir el 0-2. El Llista no se rindió, pero ayer no tuvo el día. Erró la segunda directa, ahora por mediación de Paiva, pero el portugués se redimió y faltando poco más de un minuto, y después de que Ballart enviara otra bola al palo, acortó distancias. Amat ordenó jugar sin portero, y eso ya fue la sentencia, ya que dos bolas sueltas las aprovechó Pujadas para marcar a portería vacía y sellar el billete para Europa.

Amat: “Han vuelto los fantasmas del pasado y nos vamos tristes”

Edu Amat estaba al final del partido entre enfadado y abatido porque su equipo mereció más de lo que obtuvo, y no dudó en reconocer que “tengo la sensación de haber vuelto a vivir lo que vivimos en el peor tramo de la temporada. Esta película desgraciadamente la hemos visto bastantes veces este año en casa y lamentablemente siempre ha caído del otro lado. Hoy –ayer– han vuelto los fantasmas del pasado y nos vamos tristes porque despedirse así no gusta, porque queda mucho para la próxima temporada”.El técnico del listado añadió que “de los tres partidos del play off, este ha sido en el que un equipo ha sido más superior al otro, pero nos vamos con un 1-4 que nos deja fuera de Europa y que nos hace daño, porque queríamos estar ahí y pienso que no es un resultado justo. Supongo que con el tiempo valoraremos la salvación”. Sobre el partido comentó que “ellos han estado achicando agua en todo momento y les ha salido bien la táctica. Su portero ha parado lo que no está escrito. Han jugado a eso y les ha salido bien”.