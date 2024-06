Primera ocasión perdida

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

El Vila-sana Cooperativa d’Ivars no pudo sentenciar ayer las semifinales por la vía rápida y cayó ante el Palau (2-0) en el segundo encuentro de la serie, que se decidirá el martes (20.30) en el desempate, de nuevo en la cancha del campeón de la fase regular de la OK Liga Femenina. El conjunto del Pla no tuvo el acierto necesario para sumar el segundo punto después del resultado del primer enfrentamiento (3-1) y sellar el pase a una final por el título para la que ya está clasificado el Fraga, que el viernes eliminó al Gijón.

Victòria Porta probó a los 6 segundos y Florenza lo intentó por las locales durante los primeros compases. También Luchi Agudo, desde lejos, mientras el Palau se hizo con el control del ritmo. Blackman puso a prueba a Sandra Coelho en el minuto 10 y la portera del Vila-sana se lució poco después. Agudo volvió a intentarlo, pero Laura Vicente también se mostró segura, igual que Coelho en una doble ocasión del Palau. Casaramona también probó suerte, antes de unos últimos compases de la primera mitad, en la que las defensas evitaron todos los tiros claros de cara a puerta.Siguieron llegando ocasiones en el inicio de la segunda mitad, pero las porteras continuaban con su particular protagonismo. Coelho se exhibió ante Colomer y Florenza, antes de la décima falta de un Palau duro en defensa. Felamini fue la encargada del lanzamiento de la falta directa a los 35 minutos, pero su disparo lo desvió Vicente. Poco después Silva derribó a Florenza, que se marchaba sola ante Coelho y el árbitro le mostró la azul. La falta directa fue responsabilidad de Busquets, quien no falló ante Coelho (1-0). Se lanzó el Vila-sana en busca del empate, con ocasiones que no encontraban la portería de Laura Vicente. Victòria Porta lo probó desde lejos y con el partido descontrolado llegó la décima falta del Vila-sana. El Palau tuvo la oportunidad de sentenciar a 1:56 del final y Lluís Rodero dio entrada a Anna Salvat para que situara bajo los palos. Esta vez, Busquets no consiguió tirar a portería. El tiempo fue corriendo a favor de un Palau que alargó las posesiones, a la espera de que el Vila-sana sacara una quinta jugadora de pista por Salvat, que se había quedado en la portería. Esta circunstancia se dio a 40 segundos del final y la superioridad le dio al Vila-sana una clara ocasión. Sin embargo, Vicente volvió a evitar el tanto del empate y Casaramona tiró desde lejos sin acierto. Sí lo tuvo a un segundo del final, cuando a puerta vacía marcó el 2-0, celebrándolo por todo lo alto con el público.Es el cuarto partido de la temporada en el que el Vila-sana no consigue marcar, después de la final de la Supercopa (0-0 frente al Gijón) y dos encuentros de la OK Liga (0-1 ante el Palau y 0-1 contra el Manlleu). Deberá hacerlo el martes (20.30) en el tercer enfrentamiento de la serie, que decidirá al finalista. O al menos, imponerse en los lanzamiento de penalti si el duelo termina en empate. El Fraga, la revelación de la temporada después de proclamarse campeón de Europa, espera en la final tras eliminar al Gijón, campeón de la Intercontinental.

“Sin hacer un buen partido, hemos estado muy cerca”, explicaba ayer el entrenador del Vila-sana, Lluís Rodero, tras la derrota de su equipo en la pista del Palau de Plegamans, lo que fuerza un tercer partido que se jugará el martes. “Hemos hecho una buena primera parte, hemos tenido ocasiones, aunque es verdad que en la segunda parte ellas nos han apretado mucho”, señaló.

“El partido lo hemos empezado muy concentradas, buscando nuestras ocasiones y las hemos tenido. No hemos podido marcar y en la reanudación es verdad que no han salido las cosas como las esperábamos. Nos han encerrado y después, el gol que han marcado de una directa, nos ha condicionado mucho el encuentro”, añadía. “Aún así hemos podido empatar el partido y llevarlo a la prórroga, pero no ha podido ser. Después el 2-0 ya ha sido casi anecdótico”.Rodero no cree que el hecho de que la eliminatoria esté ahora empatada, 1-1, y que se vaya a decidir en un tercer partido el martes, le añada más presión a su equipo. “Siempre tenemos presón y en la pista del equipo que ha acabado la fase regular en primera posición, todavía más. El martes tenemos que ir tranquilas porque ya hemos visto que lo podemos conseguir. Hemos estado muy cerca, como digo, sin hacer un buen partido. Está claro que tenemos que mejorar cosas, pero hemos demostrado que podemos ganarlas y con ese objetivo afrontaremos el partido”, concluyó.