Márquez, a las puertas del podio

Marc Márquez (Ducati Gresini) se quedó ayer a las puertas del podio en el GP de Italia disputado en Mugello, después de perder la tercera posición en la penúltima vuelta en favor de Enea Bastianini (Ducati Lenovo), lo que le obligó a conformarse con la cuarta posición en una carrera dominada de principio en fin por Francesco Bagnaia (Ducati Lenovo).

El vigente campeón se colocó primero después de dos curvas a pesar de arrancar quinto en la parrilla y lideró todas las vueltas de la carrera por delante de Jorge Martín, el líder del Mundial. Sin embargo, el madrileño perdió la segunda plaza en la última curva en favor de Bastianini, que completó el doblete del equipo oficial de Ducati –que ayer lució excepcionalmente de color azul en homenaje al Día de la República Italiana– ante el público transalpino.Con este triunfo, Bagnaia completó un fin de semana perfecto imponiéndose tanto al esprint como en la carrera larga. Martín, que se cayó el sábado, tuvo que conformarse con un tercer puesto que reduce su ventaja al frente de la general del Mundial. Ahora atesora 18 de renta sobre el bicampeón del mundo, mientras que Marc Márquez es tercero, a 35 de Martín.En una salida extraordinaria, Bagnaia pasó de la quinta a la primera posición, mientras que el ‘poleman’ Martín se tuvo que conformar con engancharse a su rueda. Además, Enea Bastianini superó a Marc Márquez para situarse tercero. El líder imprimió un ritmo muy rápido, que le permitió distanciarse mínimamente al frente y conformar un grupo destacado entre los cuatro primeros, que se mantuvieron en dos segundos.La acción al frente se reservó para las últimas vueltas y a seis giros para el final, Márquez superó a Bastianini para ascender al último cajón del podio, pero a solo dos vueltas de la bandera a cuadros, el italiano reaccionó y le volvió a rebasar, en una acción arriesgada con toque incluido, que devolvió al cerverino al cuarto puesto, rompiendo así una racha de seis podios seguidos entre esprints y carreras.Bastianini no se conformó, y a solo unos metros de la bandera a cuadros, mientras Bagnaia saboreaba su tercera victoria consecutiva en Mugello, superó a un Martín que se había acercado al líder en las últimas vueltas pero que acabó tercero.Además, Pedro Acosta (KTM) concluyó quinto, Maverick Viñales (Aprilia) fue octavo y Àlex Márquez (Ducati) noveno. Por su parte, Aleix Espargaró (Aprilia) terminó undécimo, justo por delante de Raúl Fernández (Aprilia), Àlex Rins (Yamaha) lo hizo decimoquinto y Pol Espargaró (KTM) decimoséptimo.

Marc Márquez: “He pasado a Bastianini demasiado tarde”

Marc Márquez reconoció tras la carrera, con cierta resignación, que “he estado toda la carrera detrás de Bastianini, intentándolo adelantar, pero no podía, no había manera”, lo que, según él, le privó de luchar por el triunfo. “Cuando lo he adelantado (a Bastianini) ha sido un pelín demasiado tarde, porque sabemos que él es el piloto más fuerte en las últimas vuelta. Íbamos cogiendo un poquito a Martín y a Pecco, y me ha adelantado. Ha sido más rápido que yo y poco más a decir”, admitió el cerverino que, pese a todo, consideró que “he hecho una gran carrera” y se mostró “muy tranquilo” sobre su futuro.

Susto sin lesiones graves en Moto3 con la caída de Zurutuza

La carrera de Moto3 tuvo que ser detenida por el accidente en el que el vasco Xabi Zurutuza (KTM) cayó y fue atropellado por Filippo Farioli (Honda), que venía por detrás. El vasco tuvo que ser atendido sobre la pista, lo que obligó a mostrar la bandera roja, y fue evacuado en ambulancia, aunque consciente. Horas después, se confirmó que esquivó lesiones graves y solo tiene una “pequeña fractura de escápula y húmero”. En la reanudación de la carrera, ganó el colombiano David Alonso (CFMoto). En Moto2, se impuso Joe Roberts (Kalex).