La Paeria colocará en Les Basses una nueva 'jaula'

La Paeria ha iniciado las obras para colocar una nueva ‘jaula’ de lanzamientos en la pista de atletismo de Les Basses y sustituir la que se rompió a causa de los efectos del viento el pasado mes de marzo. “Nos comprometimos con el club a que estaría a tiempo de acoger las competiciones que tienen que organizar. Les dijimos que estaría la instalación disponible y así será”, explicaba ayer Jackson Quiñónez, concejal de Deportes del ayuntamiento de Lleida. La sustitución de la ‘jaula’ que se utiliza para los lanzamientos de disco y martillo era una actuación urgente, ya que el 29 de este mes, el Lleida UA es el responsable de organizar el Campeonato de Catalunya Sub’16 de clubes y, del 19 al 21 de julio, del Campeonato de España Sub’16, acto estrella del 20 aniversario de la entidad, que se celebra este año.

El inicio de las obras ha aliviado al club leridano, que había expresado reiteradamente su preocupación porque, sin la ‘jaula’, no es posible organizar los campeonatos que le han sido concedidos. Celebran también la opción elegida por el consistio, la de colocar una nueva, en lugar de reparar la que se rompió. “Estamos muy contentos con el inicio de las obras. Se han puesto manos a la obra y colocar una nueva es la mejor opción, porque arreglar la rota probablemente acabaría suponiendo tener que pagar dos veces”, explica David Rubio, técnico responsable de lanzamientos en el Lleida UA. La colocación de la nueva ‘jaula’ de lanzamientos supone para la Paeria un gasto de 49.891 euros, entre el precio de la instalación y las obras necesarias para colocarla.Quiñónez explicaba ayer que entendía la preocupación del Lleida UA, pero que “a veces a los clubes les pedimos un poco de paciencia para poder llevar a término las mejoras en los equipamientos deportivos. Han de entender el timing”, añadiendo que “les pedimos disculpas por las molestias que les hemos podico causar por no ser tan ágiles. Paeria y entidades necesitamos trabajar conjuntamente para llevar a cabo las actividades deportivas que se desarrollan en la ciudad y tener al día los equipamientos deportivos”.Rubio, por su parte, mostraba alivio porque “la obra estará seguro para el Campeonato de España y lo normal es que también lo esté para el más inminente, el de Catalunya. Si no está acabada para el de final de mes sería grave, pero si no hubiera estado a punto para el de España, ya hubiera sido un drama, por la cantidad de gente que mueve. Había preocupación en la Federación Española”, concluye.