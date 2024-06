Los aficionados leridanos al baloncesto esperan la Final Four de Madrid con ilusión y ganas de celebrar el ascenso a la ACB. Es un acontecimiento para todos, aunque especialmente para los miembros de la peña Nucli Bordeus. “Nacimos como peña en la anterior Final Four, la de Girona”, explican Eduard Sanfeliu, Marc Garcia y Marc Aliaga. “Fuimos varios grupos por nuestra cuenta, coincidimos allí y empezamos a hablar de fundar una peña. Nos constituimos como tal en septiembre de 2022, así que volver a una Final Four dos años después es muy especial para nosotros”.

Los tres, junto con otros compañeros, llevan días ultimando los preparativos del viaje y preparando pancartas nuevas. “Vamos a estrenar una pancarta de 3x10 metros que desplegaremos en el Madrid Arena”, explica Sanfeliu, vicepresidente de la peña, para quien la Final Four “es algo histórico, nadie se lo quiere perder”. Prueba de ello es que de los 170 miembros con que cuenta Nucli Bordeus, “al menos 120 vamos a Madrid. La mayoría en coche, ya que en los autocares del club apenas irán unos 20. Allí nos juntaremos todos para ir al pabellón”. Los tres autocares del club saldrán del Barris Nord a las 8.00 y tienen previsto llegar a Madrid a las 13.00. Habrá un punto de encuentro en la Plaza Mayor a las 15.30 para ir a la Fan Zone, situada junto al pabellón, a las 17.30 y recibir a los jugadores a su llegada al Madrid Arena.Desde Nucli Bordeus lamentan las trabas que desde la Federación les ponen para entrar material al pabellón. “Hemos pedido permiso para entrar tres bombos. Ya veremos. Al megáfono nos han dicho que no, las banderas no pueden llevar palos y nos dice que las pancartas tienen que ser ignífugas y que necesitamos un certificado. Nadie te da un certificado cuando las compras!”, concluyen.

Nacho Varela: “Madrid tiene que llenarse del color burdeos”

Nacho Varela, base del ICG Força Lleida, sabe de la fuerza que les transmite la afición y por ello espera que la leridana se haga notar en las gradas del Madrid Arena. “La gente está demostrando que está muy motivada, se ve en las colas que hay cada día y espero que vengan la mayor cantidad posible. Espero que Madrid esté lleno de color burdeos y que nos apoyen como han hecho toda la temporada. Queda un último esfuerzo”, añadió.En cuando al partido de las semifinales señaló que “tenemos muchas ganas de que llegue el día y jugar contra el San Pablo. Estamos preparados y mentalizados para este partido, que ya sabemos que será duro. Pero estamos preparados para todo”.Destacó también el estado anímico en el que se encuentra la plantilla. “El equipo tiene buenas sensaciones. Terminamos el play off con un buen partido en Alicante, hemos hecho buenos entrenamientos estas dos semanas y el equipo está con ganas y con mucha motivación”, añadió.Del San Pablo valoró que “es un rival muy fuerte, tiene mucha calidad, pero esto es una Final Four y puede pasar de todo. Hay que salir mentalizados y con confianza”.

Prácticamente agotadas las camisetas con los colores del club

Es tal la pasión que ha despertado en la afición leridana la disputa de la Final Four, en la que está en juego una plaza de ascenso a la Liga ACB, que prácticamente se han agotado las camisetas con los colores del club. Aficionados que se acercaron ayer a las oficinas del Barris Nord explicaban a este diario que no habían podido comprar camisetas, porque estaban agotadas, y desde el club confirmaron que solo quedan algunas pocas tallas. Esta temporada el club tenía a la venta camisetas durante la fase regular, a un precio de 20 euros, hizo otra para el play off que se vendía a 25 y a los que compraron el abono les regalaba otra que también se podía comprar por 15€.