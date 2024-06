Clubes de Lleida delegaron su voto en Soteras coaccionados por la Catalana

Clubes de Lleida delegaron el poder notarial de su voto en Joan Soteras para que este presidiera la Federación Catalana de Fútbol, coaccionados y falsificándoles sus firmas. Así consta en el sumario judicial de la investigación por las presuntas irregularidades en las elecciones de febrero de 2023.

La jueza del Juzgado de Instrucción número 2 de Sabadell, Isabel Calahorra García, levantó el pasado 28 de marzo el secreto de sumario de la investigación por las presuntas irregularidades en las elecciones a la presidencia de la Federació Catalana de Futbol (FCF), cuando clubes declararon que les habían falsificado las firmas en las actas que otorgaban el poder notarial del voto delegado en favor de la candidatura de Joan Soteras. Concretamente se investigan los presuntos delitos de administración desleal, falsedad en documento público y falsedad en documento privado en relación con el proceso electoral de febrero de 2023. En dichas elecciones, Soteras recibió 503 votos (un 57,62% del total), Juanjo Isern 335 y Pep Palacios 12.

Es la instrucción de una investigación que tuvo uno de sus puntos álgidos en el exhaustivo registro de más de 12 horas en la sede central de la FCF el 5 de marzo. Por lo que respecta al fútbol leridano, entre los detalles que aparecen en el sumario, figura la denuncia que interpuso el Arbeca CF ante la comisaría de los Mossos de Mollerussa, asegurando que les falsificaron la firma. Concretamente, las de la entonces presidenta y el secretario del club. Llegaron a asegurar ambos que “la que supuestamente era su firma ni tan solo se parecía a la real”. Según la entonces presidenta, “el día de las votaciones, en las oficinas de la delegación de la FCF en Lleida, el sr Josep Maria Espasa Molgó, delegado de la territorial, le explicó que para poder votar tendría que coger el acta notarial que él le facilitaba, porque con el acta que ella había elevado a público los acuerdos sociales de su club tendría problemas, y con el acta que la candidatura de Soteras le facilitaba, que no sabía cómo había sido confeccionada, no tendría ningún problema para votar”.Otra de las declaraciones destacadas de clubes leridanos es la del Linyola. Esta entidad asegura que “no había recibido ningún tipo de notificación para acreditar su identidad, y que no habrían autorizado a nadie a hacer uso de su DNI a tal efecto”, tal como declaró el secretario del club. Además, el presidente del Linyola y el del Fondarella de fútbol sala inciden en que sus apellidos “estaban equivocados o mal escritos”. También hay testimonios de clubes, en este caso no de Lleida, asegurando haber “recibido presiones por parte de la candidatura de Soteras, diciéndoles que tendrían retrasos en el cobro de subvenciones o que les asignarían peores horarios de partidos”.Por su parte, el presidente de La Sentiu de fútbol sala declaró, junto a otros clubes, “haber sido contactados por teléfono o por Whatsapp, incluso meses después de las elecciones, por parte de miembros de la FCF ratificando que habían autorizado a la candidatura de Soteras a que elevara a público el acta notarial que les permitió ejercer su derecho a voto”.

Más de 400 actas firmadas en una notaría de Sabadell

Una declaración que también llama la atención en el sumario es el de la presidenta del Club Esportiu Elisabeth Salou AEE, quien manifestó que “cuando fue conocedora de que habían falsificado su firma en el certificado de composición de junta directiva que otorgaba poderes a Soteras y que le facultaba para elevarlo a público, pidió explicaciones por correo electrónico a la FCF, pero la única respuesta que recibió fue pedirle explicaciones de cómo había conseguido aquella información. Motivo por el cual la denunciante requirió presencialmente a la notaría de Sabadell y, según manifiesta, le informaron de que el notario había firmado aquellos días más de 400 documentos de la misma naturaleza y que jurídicamente estaba tranquilo ya que él únicamente elevaba a público una serie de documentos”.La jueza sospecha que Soteras se sirvió supuestamente de los requisitos impuestos por el Tribunal Català de l’Esport por los cuales el acta de elevación a público debía ir firmada por el presidente y el secretario ante notario. Para eso, hacía falta acreditar mediante un certificado notarial que el presidente del club efectivamente lo era. La investigación habría obtenido indicios que apuntarían que Soteras habría hecho servir los datos personales de los presidentes de los clubes que constan en la base de datos de la FCF para hacer el certificado del club y solicitar el poder notarial para autorizarse a él mismo votar por su candidatura.

Fueron 26 las actas bajo sospecha de clubes leridanos

Entre las actas bajo sospecha que están siendo investigadas de más de 170 clubes catalanes hay 26 de leridanos. Son, en concreto, las de Escola de Futbol Base Guissona, Club Futbol Sala Maials, Futbol Sala Tàrrega, AD Térmens, Linyola Club Esportiu, CF Bellcairenc, CE La Fuliola, CE FiF Lleida, CFS Llardecans, Club Futbol Sala Agramunt, SEC Cavauto, CF Sala Anglesola, El Poal UE, Futbol Sala Corbins, Ciclista Aitonenc CECA, Vilanova Segrià Caragolines, CF Arbeca, OC La Sentiu, Futbol Sala Fondarella, CF Sala Bellaguarda, CF Juneda, CF Soses Femení, Cervera Segarra Femení, CF Puigvertenc, CE Escola Futbol Tremp y Escola Futbol Pont-Ribagorça.

Mesas electorales con trabajadores y no con juristas de los comités

Las mesas electorales, por primera vez en unas elecciones a la FCF, no estaban formadas por los juristas de los comités de competición, sino por trabajadores que tenían la orden de dar el visto bueno a las actas procedentes de la candidatura de Soteras y enviar las contrarias a una dirección de correo federativo para que las validase el director general José Miguel Calle. Así lo declaró el secretario general de la FCF, Oriol Camacho, testigo protegido de la investigación. Este explicó que la víspera, “el director general de la FCF reunió a un miembro de cada mesa electoral y dejó claro que solo tenían que aceptar las actas que procedieran de la candidatura de Joan Soteras”.