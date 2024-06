El Força Lleida, de nuevo en una Final Four

Publicado por Segre Verificado por Creado: Actualizado:

La del fin de semana no es la primera Final Four de l'ICG Força Lleida, de hecho es la segunda en tres años. El anterior y por sorpresa se disputó en Girona, en Fontajau, después de que prácticamente estuviera todo hecho para que se jugara a Madrid. Justamente Estudiantes e ICG Força Lleida son los dos equipos que repiten aunque no están aparejados a las semifinales.

Como tampoco lo estuvieron en el 2022. Estudiantes se deshizo de Palencia para pasar a la final mientras al ICG Força Lleida le tocó bailar con uno Girona con todo un Marco Gasol como presidente y jugador. Eso sí, pocos minutos jugó porque se resintió de una de las muchas lesiones que lo afectaron durante la temporada. Disputada el 18 de junio, leridanos y gerundenses se enfrentaron al segundo partido.

Los de Gerard Encuentra, que debutaba en el banquillo aquella misma temporada fueron los últimos al conseguir la plaza por la Final Four. Hasta el cuarto partido se alargó su semifinal contra un Cáceres que plantó cara, y mucho.

La afición se desplazó en masa a la capital gerundense, sobre todo en coches particulares, y disfrutó de un partido en que, finalmente, los leridanos acabaron perdiendo por 68 a 77. Michael Carrera, con 13 puntos, e Ignacio Rosa, con 12, fueron los dos jugadores mejor valorados, mientras el máximo anotador fue un Marc Hugues que consiguió 14 puntos. Kavas y Cuellar no jugaron ni un minuto.

De aquella final a cuatro han pasado dos temporadas y ahora la afición también se ha desplazado en masa hasta Madrid con la esperanza de que el resultado sea diferente.