El Al-Qadsiah de Arabia Saudí quiere llevarse a Quadri

Quadri Liameed, el futbolista más destacado del Lleida en las dos temporadas que lleva en el club, podría tener las horas contadas en el Camp d’Esports. El joven y talentoso centrocampista nigeriano, de 22 años, ha despertado el interés de numerosos equipos en España y en el extranjero y ahora es el Al-Qadsiah, que acaba de ascender a la Primera división de Arabia Saudí, el que parece que, finalmente, se hará con sus servicios. Eso sí, previo pago de la cláusula, tal como ya advirtió el presidente del Lleida Luis Pereira, que dejó claro que no vendería a Quadri a ningún precio no ser que algún club abonase la cláusula de rescisión, lo que irremediablemente está a punto de producirse.

Tras no llegar a un acuerdo con el Deportivo de la Coruña, que hizo dos ofertas sin llegar a la cantidad de la cláusula, en los últimos días ha sido este club árabe quien ha llamado a las puertas del Lleida. Según ha podido saber este diario, Luis Pereira, en diversas conversaciones con los representantes del club saudí, les ha comentado que no está dispuesto a vender al jugador franquicia del equipo azul y que tan solo el pago íntegro de la cláusula –de la que no ha trascendido su cantidad– podría impedir retener al jugador nigeriano, que acaba contrato en 2025.Quadri, que estuvo a prueba en la pretemporada de la campaña 2022-23, ha jugado un total de 68 partidos en dos temporadas, sumando un cúmulo de 5.438 minutos.El Al-Qadsiah es propiedad de Aramco, la mayor petrolífera del mundo (10% de la producción mundial) y controlada por el gobierno saudí., y cuenta con hasta 16 españoles en su vestuario y organigrama. Su entrenador es el exmadridista Míchel González, que logró recientemente el ascenso a la Saudi Pro League, la máxima categoría. Dicho así puede parecer que es un club menor, aunque su realidad es bien distinta. El Al-Qadsiah FC, siendo fundado en 1967, cuenta con 6 títulos en su palmarés, pero además tiene un proyecto con futuro. Las próximas horas pueden ser decisivas para conocer el futuro de Quadri, un jugador muy importante y muy querido por la afición, pero que si se marcha dejará buenos ingresos.